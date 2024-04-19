Месут ОЗИЛ: «Уровень Эль Класико пошел на спад, но это не вина Реала»

35-летний бывший игрок «Реала» Месут Озил поделился ожиданиями перед матчем «сливочных» против «Барселоны» в чемпионате Испании.

«На мой взгляд, уровень Эль Класико пошел на спад, и это очень печально. Но это не вина «Реала», ведь это, несомненно, одна из лучших команд в мире. Проблема в «Барселоне», которая потеряла потенциал. «Барса» должна больше смотреть за своей игрой, а не постоянно жаловаться на судей», – сказал Озил.

Отметим, что «Реал» примет «Барсу» 21 апреля на «Сантьяго Бернабеу», начало встречи в 22:00 по Киеву. За 7 туров до завершения чемпионата мадридский клуб на 8 очков опережает каталонцев.

Озил с 2010-го по 2013-й сыграл за «Реал» 159 матчей, в которых забил 27 голов и сделал 81 ассист.