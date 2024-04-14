Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 апреля центральный матч 32-го тура Ла Лиги
В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В первом круге чемпионата «Реал» благодаря дублю Джуда Беллингема сумел одержать победу со счетом 2:1.
Сейчас «Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 78 очками, «Барселона» идет второй, отставая на восемь пунктов.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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