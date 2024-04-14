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Испания
14 апреля 2024, 18:40 |
283
0

Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 апреля центральный матч 32-го тура Ла Лиги

14 апреля 2024, 18:40 |
283
0
Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 21 апреля, состоится матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом круге чемпионата «Реал» благодаря дублю Джуда Беллингема сумел одержать победу со счетом 2:1.

Сейчас «Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 78 очками, «Барселона» идет второй, отставая на восемь пунктов.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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