Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Тигреса получил 11-матчевую дисквалификацию, сидя на трибуне
Другие новости
19 апреля 2024, 13:22 |
845
0

Вратарь Тигреса получил 11-матчевую дисквалификацию, сидя на трибуне

Науэль Гусман светил лазерной указкой в лицо коллеге из другой команды

19 апреля 2024, 13:22 |
845
0
Вратарь Тигреса получил 11-матчевую дисквалификацию, сидя на трибуне
Getty Images/Global Images Ukraine. Науэль Гусман

Вратарь «Тигреса» Науэль Гусман был дисквалифицирован Федерацией футбола Мексики на 11 матчей по итогам расследования «неподобающего поведения» игрока во время матча 15-го тура против «Монтеррея».

Гусман, который был травмирован и находился на трибунах во время матча, был замечен направляющим лазерную указку в сторону вратаря «Монтеррея» Эстебана Андрады. Позже, спустя день, он принес публичные извинения в социальных сетях.

Правда, избежать наказания это не помогло. Дисциплинарный комитет ФМФ объявил, что «наложит на игрока клуба «Тигрес» Науэля Игнасио Гусмана 11 матчей дисквалификации, финансовые санкции и часы общественных работ за поведение, проявленное во время поединка, и нарушающее правила федерации».

После этого решения «Тигрес» также заявил, что применит дополнительные санкции по отношению к нарушителю, основанные на внутреннем кодексе, которые включают дополнительный штраф для вратаря.

Отметим, что Гусман все еще восстанавливается после травмы колена и еще не играл за «Тигрес» с 9 марта. В регулярном сезоне Клаусуры осталось сыграть две игры, поэтому дисквалификация распространится и на начало Апертуры.

По теме:
Обидчику Шахтера в Лиге чемпионов грозит бан на 3 года. Что произошло?
Источник: Араухо может быть наказан за жест после удаления в матче с ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Вердер отстранил Наби Кейта до конца сезона
УАНЛ Тигрес Монтеррей дисквалификация штрафы
Юрій Вишневський Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

10 самых известных футболистов, которых Дарио Друди привез в Украину
Футбол | 18 апреля 2024, 13:38 8
10 самых известных футболистов, которых Дарио Друди привез в Украину
10 самых известных футболистов, которых Дарио Друди привез в Украину

Новый спортдир «Полесья» ранее помог пристойно «затариться» легионерами «Зирке» и «Карпатам»

Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Футбол | 19 апреля 2024, 06:30 10
Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы
Дальше без Трубина. Определены полуфинальные пары Лиги Европы

В полуфиналах Лиги Европы сыграют: Марсель – Аталанта, Рома – Байер

Снова кресты. Хавбек Шахтера серьезно травмировал колено
Футбол | 19.04.2024, 10:37
Снова кресты. Хавбек Шахтера серьезно травмировал колено
Снова кресты. Хавбек Шахтера серьезно травмировал колено
Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
Футбол | 18.04.2024, 13:54
Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
Хоккей | 18.04.2024, 16:46
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
17.04.2024, 17:23 6
Футбол
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
18.04.2024, 01:40 8
Футбол
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
17.04.2024, 18:16 6
Футбол
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
18.04.2024, 06:30 16
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
18.04.2024, 08:35 5
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?
Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?
17.04.2024, 22:27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем