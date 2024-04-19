Вратарь Тигреса получил 11-матчевую дисквалификацию, сидя на трибуне

Вратарь «Тигреса» Науэль Гусман был дисквалифицирован Федерацией футбола Мексики на 11 матчей по итогам расследования «неподобающего поведения» игрока во время матча 15-го тура против «Монтеррея».

Гусман, который был травмирован и находился на трибунах во время матча, был замечен направляющим лазерную указку в сторону вратаря «Монтеррея» Эстебана Андрады. Позже, спустя день, он принес публичные извинения в социальных сетях.

Правда, избежать наказания это не помогло. Дисциплинарный комитет ФМФ объявил, что «наложит на игрока клуба «Тигрес» Науэля Игнасио Гусмана 11 матчей дисквалификации, финансовые санкции и часы общественных работ за поведение, проявленное во время поединка, и нарушающее правила федерации».

После этого решения «Тигрес» также заявил, что применит дополнительные санкции по отношению к нарушителю, основанные на внутреннем кодексе, которые включают дополнительный штраф для вратаря.

Отметим, что Гусман все еще восстанавливается после травмы колена и еще не играл за «Тигрес» с 9 марта. В регулярном сезоне Клаусуры осталось сыграть две игры, поэтому дисквалификация распространится и на начало Апертуры.