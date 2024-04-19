Александр БАНДУРА: «Минаю в матче с Динамо не хватило мастерства»
Вратарь «Миная» прокомментировал поражение от «Динамо»
Вратарь «Миная» Александр Бандура прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:3) в перенесенном матче 16-го тура УПЛ.
– В последнее время Вы имели немного игровой практики. Как возвращение? Насколько тяжелым выдался для Вас матч?
– У меня уже случались такие ситуации в карьере, что долго сидел, потом выходил, играл. Я уже имею, как говорят, опыт в этом. Поэтому нормально сыграл.
– «Минай» пропустил три гола. Насколько они сложными были? Кто не доработал?
– Это надо смотреть видео, разбирать. Так сейчас сказать, кто не доработал, тяжело.
– В перерыве имел место какой-то мотивационный спич тренера? Потому что «Минай» вышел такой заряженный.
– Да, пожалуй, не спич. Немножко расслабились, счет уже 2:0, уже ничего не давило, поэтому пытались играть в футбол, и второй тайм – совсем другая картинка, чем первый.
– По Вашему мнению, почему не удалось дальше забить 2-й гол?
– Видимо, немножко чего-то не хватило. Мастерства, видимо, ребятам не хватило. А так неплохо мы выглядели.
– Впереди наиболее важные матчи, собственно, за сохранение прописки в УПЛ.
– Будем стараться все, что от нас возможно и невозможно, делать.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
MEGOGO — официальный вещатель УЕФА Евро-2024
Италия точно не опустится ниже второго места по итогам сезона