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Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 12:24 | Обновлено 19 апреля 2024, 12:25
104
0

Александр БАНДУРА: «Минаю в матче с Динамо не хватило мастерства»

Вратарь «Миная» прокомментировал поражение от «Динамо»

19 апреля 2024, 12:24 | Обновлено 19 апреля 2024, 12:25
104
0
Александр БАНДУРА: «Минаю в матче с Динамо не хватило мастерства»
ФК Минай. Александр Бандура

Вратарь «Миная» Александр Бандура прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:3) в перенесенном матче 16-го тура УПЛ.

– В последнее время Вы имели немного игровой практики. Как возвращение? Насколько тяжелым выдался для Вас матч?

– У меня уже случались такие ситуации в карьере, что долго сидел, потом выходил, играл. Я уже имею, как говорят, опыт в этом. Поэтому нормально сыграл.

– «Минай» пропустил три гола. Насколько они сложными были? Кто не доработал?

– Это надо смотреть видео, разбирать. Так сейчас сказать, кто не доработал, тяжело.

– В перерыве имел место какой-то мотивационный спич тренера? Потому что «Минай» вышел такой заряженный.

– Да, пожалуй, не спич. Немножко расслабились, счет уже 2:0, уже ничего не давило, поэтому пытались играть в футбол, и второй тайм – совсем другая картинка, чем первый.

– По Вашему мнению, почему не удалось дальше забить 2-й гол?

– Видимо, немножко чего-то не хватило. Мастерства, видимо, ребятам не хватило. А так неплохо мы выглядели.

– Впереди наиболее важные матчи, собственно, за сохранение прописки в УПЛ.

– Будем стараться все, что от нас возможно и невозможно, делать.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо Александр Бандура
Дмитро Вербинський Источник: ФК Минай
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