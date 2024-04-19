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  4. Дарио ДРУДИ: «Полесье должно иметь ген чемпиона»
Украина. Премьер лига
19 апреля 2024, 11:46 |
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0

Дарио ДРУДИ: «Полесье должно иметь ген чемпиона»

И.о. спортдира «Полесья» – о своих целях

19 апреля 2024, 11:46 |
150
0
Дарио ДРУДИ: «Полесье должно иметь ген чемпиона»
YouTube. Дарио Друди

Исполняющий обязанности спортивного директора «Полесья» Дарио Друди рассказал о том, какие задачи поставлены перед ним:

«Президент сказал: «Я хочу, чтобы мы создали чемпионскую команду, я хочу, чтобы мы выигрывали лигу».

Причем я увидел, что президент хочет не просто создать команду-чемпиона, но и чтобы она имела этот дух чемпиона, имела ген чемпиона. Чтобы каждый игрок знал, что должен все время улучшать свои качества, постоянно развиваться – другого пути просто нет.

Да, это очень трудно. Это действительно очень тяжело. Но быть чемпионом – это не просто выиграть трофей, надо создать этот ген чемпиона, эту ментальность, чтобы каждый, кто приходил сюда, понимал: я являюсь частью большого клуба, который движется к чему-то большему».

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Олег Дидух Источник: ФК Полесье
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