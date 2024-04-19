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Чемпионат Англии
Лутон Таун
20.04.2024 17:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 апреля 2024, 10:58 |
16
0

Лутон Таун – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 апреля в 17:00 матч чемпионата Англии

19 апреля 2024, 10:58 |
16
0
Лутон Таун – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 20 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и «Брентфорд».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилуэрт Роу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Лутон Таун – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Лутон Таун Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Егор Ярмолюк
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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