20.04.2024 17:00 - : -
Англия19 апреля 2024, 10:58 |
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Лутон Таун – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 апреля в 17:00 матч чемпионата Англии
19 апреля 2024, 10:58 |
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В субботу, 20 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и «Брентфорд».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилуэрт Роу».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Лутон Таун – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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