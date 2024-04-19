В субботу, 20 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и «Брентфорд».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилуэрт Роу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Лутон Таун – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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