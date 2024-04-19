Рогер ШМИДТ: «Марсель – очень хороший, агрессивный соперник»

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт прокомментировал вылет в серии пенальти от «Марселя» в четвертьфинале Лиги Европы:

«Поздравляю «Марсель» с выходом в полуфинал. У нас было много амбиций и мотивации выйти в полуфинал, но мы столкнулись с очень хорошим соперником, очень агрессивным.

У нас были проблемы с игрой в свой футбол, с поиском решений, с удержанием мяча. Мы пропустили гол, который отправил нас в дополнительное время, а затем упустили моменты перед серией пенальти. Я разочарован, равно как и мои игроки, но больше нечего сказать об этом матче».