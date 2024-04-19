Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рогер ШМИДТ: «Марсель – очень хороший, агрессивный соперник»
Лига Европы
19 апреля 2024, 10:34 |
165
0

Рогер ШМИДТ: «Марсель – очень хороший, агрессивный соперник»

Тренер «Бенфики» – о вылете из Лиги Европы

19 апреля 2024, 10:34 |
165
0
Рогер ШМИДТ: «Марсель – очень хороший, агрессивный соперник»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт прокомментировал вылет в серии пенальти от «Марселя» в четвертьфинале Лиги Европы:

«Поздравляю «Марсель» с выходом в полуфинал. У нас было много амбиций и мотивации выйти в полуфинал, но мы столкнулись с очень хорошим соперником, очень агрессивным.

У нас были проблемы с игрой в свой футбол, с поиском решений, с удержанием мяча. Мы пропустили гол, который отправил нас в дополнительное время, а затем упустили моменты перед серией пенальти. Я разочарован, равно как и мои игроки, но больше нечего сказать об этом матче».

По теме:
ДЕ РОССИ: «Байер не проигрывает, но это не значит, что он непобедим»
Серия А обеспечила себе 5 мест в Лиге чемпионов на следующий сезон
Марсель – Бенфика – 1:0 (пен. 4:2). Как Трубин проиграл серию. Видеообзор
Рогер Шмидт Бенфика Марсель Лига Европы
Олег Дидух Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хуже только Ди Мария. Сколько получил Трубин за матч с Марселем?
Футбол | 19 апреля 2024, 04:11 1
Хуже только Ди Мария. Сколько получил Трубин за матч с Марселем?
Хуже только Ди Мария. Сколько получил Трубин за матч с Марселем?

Анатолий Трубин был слабо оценен статистическами порталами

Вест Хэм – Байер – 1:1. Сравняли счет и установили рекорд. Видео голов
Футбол | 19 апреля 2024, 04:23 0
Вест Хэм – Байер – 1:1. Сравняли счет и установили рекорд. Видео голов
Вест Хэм – Байер – 1:1. Сравняли счет и установили рекорд. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка четвертьфинала Лиги Европы

ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
Футбол | 18.04.2024, 19:37
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунина в серии пенальти с Ман Сити
Известно, кто подсказал Лунину остаться на месте перед ударом Бернарду
Футбол | 18.04.2024, 12:44
Известно, кто подсказал Лунину остаться на месте перед ударом Бернарду
Известно, кто подсказал Лунину остаться на месте перед ударом Бернарду
Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
Футбол | 18.04.2024, 13:54
Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
18.04.2024, 01:40 8
Футбол
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
18.04.2024, 09:40 7
Футбол
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
Минай – Динамо – 1:3. Доигрывание скандального матча. Видео голов и обзор
17.04.2024, 18:16 6
Футбол
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
18.04.2024, 07:21 9
Футбол
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
17.04.2024, 13:55 29
Футбол
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 4
Футбол
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
Куртуа одним словом охарактеризовал Лунина после победы Реала над Ман Сити
18.04.2024, 01:50 2
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем