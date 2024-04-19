Жозе Моуриньо признался, за кого будет болеть в Лиге чемпионов

Титулованный, правда, ныне безработный тренер Жозе Моуриньо рассказал, кого будет поддерживать в нынешней Лиге чемпионов. Напомним, в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы вышли мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и французский ПСЖ.

«Мне хотелось бы, чтобы Лигу чемпионов выиграл «Реал» (единственный клуб из нынешних участников полуфинальной стадии, который тренировал Жозе в своей карьере. – Прим.). Клуб и Карло Анчелотти этого заслуживают», – приводит слова Моуриньо Madrid Xtra в соцсетях.

Напомним, последним клубом Моуриньо была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций, а в сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Ранее Моуриньо тренировал также «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».