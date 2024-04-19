Интер нашел неожиданного кандидата на замену Дюмфрису

Переговоры «Интера» с правым защитником Дензелом Дюмфрисом по поводу нового контракта пока что не увенчались успехом. Из-за этого «Нерадзурри» рассматривает возможность продажи нидерландца ближайшим летом.

По информации итальянского ресурса TuttoMercatoWeb, на замену Дюмфрису «Интер» рассматривает кандидатуру защитника «Альмерии» и сборной Испании U-21 Марка Пубиля. Его стоимость оценивается всего в 3 миллиона евро, также игроком интересуется «Милан».

Ранее сообщалось о том, что Дюмфриса «Интер» может продать в «Астон Виллу».