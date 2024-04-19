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  4. Интер нашел неожиданного кандидата на замену Дюмфрису
Италия
19 апреля 2024, 10:04 |
189
0

Интер нашел неожиданного кандидата на замену Дюмфрису

«Нерадзурри» обратили внимание на Марка Пубиля из «Альмерии»

19 апреля 2024, 10:04 |
189
0
Интер нашел неожиданного кандидата на замену Дюмфрису
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Пубиль

Переговоры «Интера» с правым защитником Дензелом Дюмфрисом по поводу нового контракта пока что не увенчались успехом. Из-за этого «Нерадзурри» рассматривает возможность продажи нидерландца ближайшим летом.

По информации итальянского ресурса TuttoMercatoWeb, на замену Дюмфрису «Интер» рассматривает кандидатуру защитника «Альмерии» и сборной Испании U-21 Марка Пубиля. Его стоимость оценивается всего в 3 миллиона евро, также игроком интересуется «Милан».

Ранее сообщалось о том, что Дюмфриса «Интер» может продать в «Астон Виллу».

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Интер Милан Альмерия Милан Дензел Дюмфрис трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: Tuttomercatoweb
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