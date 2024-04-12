Интер готов продать защитника в Астон Виллу

«Интер» готов во время летнего трансферного окна продать в «Астон Виллу» своего флангового защитника Дензела Дюмфриса. Лидеры Серии А хотят за своего игрока 30 миллионов евро.

Готовность «Интера» продать Дюмфриса связана с тем, что его контракт истекает летом 2025 года. Переговоры по поводу нового соглашения до сих пор не увенчались успехом из-за высоких аппетитов нидерландца по зарплате.

На замену Дюмфрису «Интер» рассматривает кандидатуру 26-летнего английского защитника «Манчестер Юнайтед» Арона Ван-Биссаки.