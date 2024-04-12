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Италия
12 апреля 2024, 15:42 |
275
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Интер готов продать защитника в Астон Виллу

Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в АПЛ

12 апреля 2024, 15:42 |
275
0
Интер готов продать защитника в Астон Виллу
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфріс

«Интер» готов во время летнего трансферного окна продать в «Астон Виллу» своего флангового защитника Дензела Дюмфриса. Лидеры Серии А хотят за своего игрока 30 миллионов евро.

Готовность «Интера» продать Дюмфриса связана с тем, что его контракт истекает летом 2025 года. Переговоры по поводу нового соглашения до сих пор не увенчались успехом из-за высоких аппетитов нидерландца по зарплате.

На замену Дюмфрису «Интер» рассматривает кандидатуру 26-летнего английского защитника «Манчестер Юнайтед» Арона Ван-Биссаки.

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Интер Милан Астон Вилла Дензел Дюмфрис трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ Аарон Ван-Биссака Манчестер Юнайтед
Источник La Gazzetta dello Sport
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