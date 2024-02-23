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  4. Интер приблизился к продлению контракта с защитником сборной Нидерландов
Италия
23 февраля 2024, 23:22 |
121
0

Интер приблизился к продлению контракта с защитником сборной Нидерландов

Дензел Дюмфрис снизил свои финансовые запросы

23 февраля 2024, 23:22 |
121
0
Интер приблизился к продлению контракта с защитником сборной Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

Вероятность того, что «Интер» продлит контракт с правым защитником Дензелом Дюмфрисом, значительно увеличилась. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее переговоры были приостановлены из-за слишком высоких запросов игрока по зарплате. Однако теперь Дюмфрис заметно снизил свои требования по сравнению с изначальными 5,5 миллионами евро в год. «Интер» предлагает 4 миллиона в год, и теперь в клубе уверенны в том, что смогут подписать новое соглашение.

Контракт Дюмфриса с «Интером» истекает летом 2025 года. Миланский клуб планировал продать игрока сборной Нидерландов летом, если тот не подпишет новое соглашение.

В нынешнем сезоне на счету Дюмфриса 3 гола и 5 ассистов в 23 матчах за «Интер» во всех турнирах. Стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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