ДЕ РОССИ: «Байер не проигрывает, но это не значит, что он непобедим»

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси оценил соперника команды по полуфинале Лиги Европы, леверкузенский «Байер»:

«Я никогда не сражался с Хаби Алонсо как тренер, но он делает отличную работу. Я встречался с ним много раз, когда играл, и думаю, что мы всегда уважали друг друга. Мы будем готовы. «Байер» не проиграет в этом сезоне, но это не значит, что он непобедим».

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы «Рома» прошла «Милан» (3:1 по сумме двух матчей). «Байер» прошел «Вест Хэм» с аналогичным счетом по сумме двух матчей.