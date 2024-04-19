ДЕ РОССИ: «Байер не проигрывает, но это не значит, что он непобедим»
Тренер «Ромы» – о сопернике по полуфинале Лиги Европы
Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси оценил соперника команды по полуфинале Лиги Европы, леверкузенский «Байер»:
«Я никогда не сражался с Хаби Алонсо как тренер, но он делает отличную работу. Я встречался с ним много раз, когда играл, и думаю, что мы всегда уважали друг друга. Мы будем готовы. «Байер» не проиграет в этом сезоне, но это не значит, что он непобедим».
Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы «Рома» прошла «Милан» (3:1 по сумме двух матчей). «Байер» прошел «Вест Хэм» с аналогичным счетом по сумме двух матчей.
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