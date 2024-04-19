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  4. ДЕ РОССИ: «Байер не проигрывает, но это не значит, что он непобедим»
Лига Европы
19 апреля 2024, 09:42 |
374
0

ДЕ РОССИ: «Байер не проигрывает, но это не значит, что он непобедим»

Тренер «Ромы» – о сопернике по полуфинале Лиги Европы

19 апреля 2024, 09:42 |
374
0
ДЕ РОССИ: «Байер не проигрывает, но это не значит, что он непобедим»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси оценил соперника команды по полуфинале Лиги Европы, леверкузенский «Байер»:

«Я никогда не сражался с Хаби Алонсо как тренер, но он делает отличную работу. Я встречался с ним много раз, когда играл, и думаю, что мы всегда уважали друг друга. Мы будем готовы. «Байер» не проиграет в этом сезоне, но это не значит, что он непобедим».

Напомним, в четвертьфинале Лиги Европы «Рома» прошла «Милан» (3:1 по сумме двух матчей). «Байер» прошел «Вест Хэм» с аналогичным счетом по сумме двух матчей.

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Даниэле Де Росси Рома Рим Лига Европы Байер
Олег Дидух Источник: УЕФА
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