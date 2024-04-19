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  4. Крис САТТОН: «Из Зинченко сделали козла отпущения»
Англия
19 апреля 2024, 08:45 |
663
0

Крис САТТОН: «Из Зинченко сделали козла отпущения»

Экс-форвард «Челси» выступил в защиту украинца

19 апреля 2024, 08:45 |
663
0
Крис САТТОН: «Из Зинченко сделали козла отпущения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший форвард «Челси» и сборной Англии Крис Саттон считает, что хавбек «Арсенала» Александр Зинченко не заслужил такого большого количества критики в свой адрес:

«Эти нападки на Зинченко явно несправедливы. На самом деле я терпеть не могу такие вещи. Но в истории футбола всегда были козлы отпущения, всегда кого-то делают виноватым. Сейчас эту роль отвели Зинченко. Почему-то посчитали, что именно он должен взять на себя всю вину за плохую форму «Арсенала» — из него в данной ситуации и сделали козла отпущения.

Я не буду говорить обо всех фанатах «Арсенала», но к некоторым из них вопросов не меньше, чем к команде: они очень вспыльчивы, но, с другой стороны, были из них те, кто на последних матчах не удосужился остаться на трибунах до конца игры. А что касается критики, то болельщики должны помнить, что так или иначе, но «Арсенал» провел хороший сезон».

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Олег Дидух Источник: YouTube
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