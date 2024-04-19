Крис САТТОН: «Из Зинченко сделали козла отпущения»

Бывший форвард «Челси» и сборной Англии Крис Саттон считает, что хавбек «Арсенала» Александр Зинченко не заслужил такого большого количества критики в свой адрес:

«Эти нападки на Зинченко явно несправедливы. На самом деле я терпеть не могу такие вещи. Но в истории футбола всегда были козлы отпущения, всегда кого-то делают виноватым. Сейчас эту роль отвели Зинченко. Почему-то посчитали, что именно он должен взять на себя всю вину за плохую форму «Арсенала» — из него в данной ситуации и сделали козла отпущения.

Я не буду говорить обо всех фанатах «Арсенала», но к некоторым из них вопросов не меньше, чем к команде: они очень вспыльчивы, но, с другой стороны, были из них те, кто на последних матчах не удосужился остаться на трибунах до конца игры. А что касается критики, то болельщики должны помнить, что так или иначе, но «Арсенал» провел хороший сезон».