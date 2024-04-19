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Испания
19 апреля 2024, 07:49 |
123
0

Севилья хочет арендовать Арду Гюлера

Турецкий хавбек может покинуть «Реал»

19 апреля 2024, 07:49 |
123
0
Севилья хочет арендовать Арду Гюлера
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

«Севилья» проявляет интерес к турецкому полузащитнику «Реала» Арде Гюлеру. По информации испанских СМИ, «Севилья» хочет арендовать 19-летнего хавбека на следующий сезон.

Сам Гюлер также хочет уйти в аренду, чтобы получить больше игрового времени в следующем сезоне. Однако «Реал» может быть против такой сделки.

Во-первых, у мадридского клуба плохие отношения с «Севильей», во-вторых, «Реал» предпочел бы клуб, который выступает в Лиге чемпионов. «Севилья» сейчас в турнирной таблице Ла Лиги занимает лишь 13-е место.

Ранее сообщалось о том, что в аренде Гюлера заинтересован «Реал Сосьедад».

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Севилья Реал Мадрид Арда Гюлер аренда игрока трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: Football Espana
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