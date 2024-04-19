Севилья хочет арендовать Арду Гюлера
Турецкий хавбек может покинуть «Реал»
«Севилья» проявляет интерес к турецкому полузащитнику «Реала» Арде Гюлеру. По информации испанских СМИ, «Севилья» хочет арендовать 19-летнего хавбека на следующий сезон.
Сам Гюлер также хочет уйти в аренду, чтобы получить больше игрового времени в следующем сезоне. Однако «Реал» может быть против такой сделки.
Во-первых, у мадридского клуба плохие отношения с «Севильей», во-вторых, «Реал» предпочел бы клуб, который выступает в Лиге чемпионов. «Севилья» сейчас в турнирной таблице Ла Лиги занимает лишь 13-е место.
Ранее сообщалось о том, что в аренде Гюлера заинтересован «Реал Сосьедад».
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