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Испания
02 апреля 2024, 19:48 |
123
0

Реал Сосьедад хочет арендовать вундеркинда из Реала

Арда Гюлер может сменить клуб летом

02 апреля 2024, 19:48 |
123
0
Реал Сосьедад хочет арендовать вундеркинда из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

«Реал Сосьедад» проявляет интерес к молодому турецкому полузащитнику мадридского «Реала» Арде Гюлеру. По информации инсайдера Экрема Конура, баскский клуб хочет взять 19-летнего турецкого хавбека в годичную аренду.

Сам «Реал» также намерен следующим летом отдать Гюлера в годичную аренду, о чем сообщалось еще месяц назад.

Из-за ряда травм Арда Гюлер в нынешнем сезоне принял участие всего в семи матчах за «Реал» во всех турнирах (суммарно лишь 98 минут игрового времени) и отличился в них одним забитым голом.

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Источник Twitter
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