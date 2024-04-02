Реал Сосьедад хочет арендовать вундеркинда из Реала
Арда Гюлер может сменить клуб летом
«Реал Сосьедад» проявляет интерес к молодому турецкому полузащитнику мадридского «Реала» Арде Гюлеру. По информации инсайдера Экрема Конура, баскский клуб хочет взять 19-летнего турецкого хавбека в годичную аренду.
Сам «Реал» также намерен следующим летом отдать Гюлера в годичную аренду, о чем сообщалось еще месяц назад.
Из-за ряда травм Арда Гюлер в нынешнем сезоне принял участие всего в семи матчах за «Реал» во всех турнирах (суммарно лишь 98 минут игрового времени) и отличился в них одним забитым голом.
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