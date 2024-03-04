Анчелотти принял решение относительно таланта Реала. Он покинет летом клуб

19-летний турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер, только прошлым летом перебравшийся в Мадрид, может покинуть команду в следующее трансферное окно.

Сообщается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти принял решение, что молодой полузащитник будет отдан в аренду летом. Итальянский наставник считает, что это будет лучший вариант для Гюлера, который сейчас редко выходит на поле.

В этом сезоне Гюлер провел за «Реал» всего пять матчей, в которых результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» и леверкузенский «Байер» заинтересованы в аренде турецкого полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера.