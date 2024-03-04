Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти принял решение относительно таланта Реала. Он покинет летом клуб
Испания
04 марта 2024, 14:53 | Обновлено 04 марта 2024, 14:57
534
0

Анчелотти принял решение относительно таланта Реала. Он покинет летом клуб

Арда Гюлер будет отдан в аренду

04 марта 2024, 14:53 | Обновлено 04 марта 2024, 14:57
534
0
Анчелотти принял решение относительно таланта Реала. Он покинет летом клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Арда Гюлер

19-летний турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер, только прошлым летом перебравшийся в Мадрид, может покинуть команду в следующее трансферное окно.

Сообщается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти принял решение, что молодой полузащитник будет отдан в аренду летом. Итальянский наставник считает, что это будет лучший вариант для Гюлера, который сейчас редко выходит на поле.

В этом сезоне Гюлер провел за «Реал» всего пять матчей, в которых результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что лондонский «Тоттенхэм» и леверкузенский «Байер» заинтересованы в аренде турецкого полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера.

По теме:
ФОТО. В состав Зари вернулся бразильский нападающий
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 4 матча. Что произошло?
Легендарный испанский вратарь оценил прогресс Лунина и дал ему совет
Арда Гюлер Карло Анчелотти Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Twitter
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
Футбол | 04 марта 2024, 00:39 20
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту

«Бенфика» занимает второе место, отставая от «Спортинга» на одно очко

Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
Бокс | 03 марта 2024, 20:43 2
Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика
Фьюри рассказал, за сколько раундов уложит Усика

Тайсон не верит, что украинец сможет его победить

Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Футбол | 03.03.2024, 20:06
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Некабинетная победа. Шахтер в большинстве переиграл Кривбасс на Арене Львов
Ошибка Бойко, провал Скрипника, урок от Максимова, победа от Пушича
Футбол | 04.03.2024, 12:48
Ошибка Бойко, провал Скрипника, урок от Максимова, победа от Пушича
Ошибка Бойко, провал Скрипника, урок от Максимова, победа от Пушича
Сын Шевченко получил украинский паспорт
Футбол | 04.03.2024, 14:05
Сын Шевченко получил украинский паспорт
Сын Шевченко получил украинский паспорт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
ВИДЕО. Яркий нокаут за 10 секунд до финала в титульном поединке
03.03.2024, 16:33
Бокс
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
ВИДЕО. Игрок сборной Украины забил шедевр во Франции и вырвал ничью
02.03.2024, 22:21 1
Футбол
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
ВИДЕО. Яремчук обыграл Лунина. Валенсия забила Реалу 2 гола за 3 минуты
02.03.2024, 22:40 16
Футбол
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
Ждет Костюк? Обидчица Цуренко обыграла дочку миллиардера и вышла в финал
03.03.2024, 04:15 4
Теннис
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
Невероятная Фемке. На ЧМ-2024 по легкой атлетике установлен мировой рекорд
03.03.2024, 00:05 1
Другие виды
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
03.03.2024, 00:45
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
Роман ГРИГОРЧУК: «Почему вначале пресс-конференцию провел Шовковский?»
02.03.2024, 19:16 6
Футбол
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
У кого 8.0? Известны оценки Лунина и Яремчука за матч Валенсия – Реал
03.03.2024, 02:16 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем