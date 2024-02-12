2 европейских топ-клуба заинтересованы в аренде таланта Реала

Лондонский «Тоттенхэм» и леверкузенский «Байер» заинтересованы в аренде турецкого полузащитника мадридского «Реала» Арды Гулера, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, эти 2 клуба готовы не только арендовать 18-летнего футболиста, но и оформить полноценный трансфер.

В этом сезоне Арда Гюлер провел 4 матча (89 игровых минут) за королевский клуб, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Арда Гюлер разозлен на главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.