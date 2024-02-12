Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 2 европейских топ-клуба заинтересованы в аренде таланта Реала
Испания
12 февраля 2024, 20:18 | Обновлено 12 февраля 2024, 20:19
142
0

2 европейских топ-клуба заинтересованы в аренде таланта Реала

«Тоттенхэм» и «Байер» хотят подписать Арду Гулера

12 февраля 2024, 20:18 | Обновлено 12 февраля 2024, 20:19
142
0
2 европейских топ-клуба заинтересованы в аренде таланта Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Лондонский «Тоттенхэм» и леверкузенский «Байер» заинтересованы в аренде турецкого полузащитника мадридского «Реала» Арды Гулера, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, эти 2 клуба готовы не только арендовать 18-летнего футболиста, но и оформить полноценный трансфер.

В этом сезоне Арда Гюлер провел 4 матча (89 игровых минут) за королевский клуб, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Арда Гюлер разозлен на главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

По теме:
Анчелотти выбрал голкипера Реала на матч Лиги чемпионов, но не назвал его
Источник: Днепр-1 хотел подписать ключевого игрока Ворсклы
ВИДЕО. Кроос уважил особенного фаната, приехав с Реалом в Лейпциг
Арда Гюлер Байер Тоттенхэм Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги аренда игрока
Источник Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
Хоккей | 11 февраля 2024, 19:28 18
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026
Сборная Украины обыграла Эстонию и вышла в финал отбора Олимпиады-2026

Украинская сборная забросила пять шайб

Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Футбол | 12 февраля 2024, 01:51 0
Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии

11 февраля «орлы» сыграли вничью с «Виторией Гимараеш» со счетом 2:2

Калинина повесила баранку чемпионке US Open 2021 на турнире в Дохе
Теннис | 12.02.2024, 14:48
Калинина повесила баранку чемпионке US Open 2021 на турнире в Дохе
Калинина повесила баранку чемпионке US Open 2021 на турнире в Дохе
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 12.02.2024, 09:10
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Миколенко – лучший левый бек АПЛ, Зинченко – в топ-5. Какие оценки у наших?
Футбол | 12.02.2024, 18:57
Миколенко – лучший левый бек АПЛ, Зинченко – в топ-5. Какие оценки у наших?
Миколенко – лучший левый бек АПЛ, Зинченко – в топ-5. Какие оценки у наших?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
11.02.2024, 17:55 3
Бокс
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
11.02.2024, 06:20 7
Футбол
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
12.02.2024, 02:23 1
Футбол
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
11.02.2024, 07:18 14
Футбол
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
10.02.2024, 21:26 204
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
11.02.2024, 23:28 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем