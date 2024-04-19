Определен календарь матчей сборной Украины U-16 на турнире в Таллинне
Соперниками сине-желтых будут Северная Ирландия, Эстония и Люксембург
Юношеская сборная Украины (футболисты старше 2008 года рождения) примет участие в Турнире развития УЕФА, который состоится в эстонском Таллинне.
Соревнования будут проходить с 23 по 28 апреля. На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2025 U-17, будут играть со сверстниками из Эстонии, Северной Ирландии и Люксембурга.
В июне юношеская сборная Украины U-16 примет участие в турнире в Японии.
Турнир развития УЕФА среди сборных U-16
1-й тур, 23.04.2024
- 13:00. Украина – Северная Ирландия
- 18:00. Эстония – Люксембург
2-й тур, 25.04.2024
- 13:00. Люксембург – Северная Ирландия
- 18:00. Эстония – Украина
3-й тур, 28.04.2024
- 11:00. Украина – Люксембург
- 16:00. Северная Ирландия – Эстония
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