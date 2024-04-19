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19 апреля 2024, 05:36 | Обновлено 19 апреля 2024, 05:43
29
0

Определен календарь матчей сборной Украины U-16 на турнире в Таллинне

Соперниками сине-желтых будут Северная Ирландия, Эстония и Люксембург

19 апреля 2024, 05:36 | Обновлено 19 апреля 2024, 05:43
29
0
Определен календарь матчей сборной Украины U-16 на турнире в Таллинне
УЕФА

Юношеская сборная Украины (футболисты старше 2008 года рождения) примет участие в Турнире развития УЕФА, который состоится в эстонском Таллинне.

Соревнования будут проходить с 23 по 28 апреля. На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2025 U-17, будут играть со сверстниками из Эстонии, Северной Ирландии и Люксембурга.

В июне юношеская сборная Украины U-16 примет участие в турнире в Японии.

Турнир развития УЕФА среди сборных U-16

1-й тур, 23.04.2024

  • 13:00. Украина – Северная Ирландия
  • 18:00. Эстония – Люксембург

2-й тур, 25.04.2024

  • 13:00. Люксембург – Северная Ирландия
  • 18:00. Эстония – Украина

3-й тур, 28.04.2024

  • 11:00. Украина – Люксембург
  • 16:00. Северная Ирландия – Эстония
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Николай Степанюк Источник: УЕФА
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