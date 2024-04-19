Определен календарь матчей сборной Украины U-16 на турнире в Таллинне

Юношеская сборная Украины (футболисты старше 2008 года рождения) примет участие в Турнире развития УЕФА, который состоится в эстонском Таллинне.

Соревнования будут проходить с 23 по 28 апреля. На турнире сине-желтые, которые будут готовиться к квалификации Евро-2025 U-17, будут играть со сверстниками из Эстонии, Северной Ирландии и Люксембурга.

В июне юношеская сборная Украины U-16 примет участие в турнире в Японии.

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Турнир развития УЕФА среди сборных U-16

1-й тур, 23.04.2024

13:00. Украина – Северная Ирландия

– Северная Ирландия 18:00. Эстония – Люксембург

2-й тур, 25.04.2024

13:00. Люксембург – Северная Ирландия

18:00. Эстония – Украина

3-й тур, 28.04.2024