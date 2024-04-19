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Лига Европы
19 апреля 2024, 05:25 | Обновлено 19 апреля 2024, 05:27
71
0

Даниэле ДЕ РОССИ: «Было нелегко. Милан – сильная команда»

Наставник «волков» рад триумфу своих подопечных

19 апреля 2024, 05:25 | Обновлено 19 апреля 2024, 05:27
71
0
Даниэле ДЕ РОССИ: «Было нелегко. Милан – сильная команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Главный тренер итальянской «Ромы» Даниэле де Росси высказался о выходе в полуфинал Лиги Европы. Напомним, его подопечные выбили из турнира «Милан» (1:0, 2:1). В 1/2 финала их ждет встреча с «Байером».

«Чтобы обыграть «Милан», нам нужно было сыграть безупречно. Нам нужна была сила духа, так как, когда мы остались вдесятером, мы должны были играть интенсивно, но умно и тактически грамотно. Просто носиться недостаточно.

Я по-настоящему горжусь тем, что являюсь тренером такой команды. Это было нелегко, так как «Милан» – очень сильная команда, которая играет в хороший футбол. Вчера мы видели, что даже мадридский «Реал» уходил в оборону, мы тоже сделали это, когда был подходящий момент.

Честно говоря, я думаю, что противостояние было равным. Мы никогда не испытывали такого сильного давления, за исключением последних 15 минут первого матча, а в ответной игре мы остались в меньшинстве.

Мы чувствовали, что, возможно, мы в чем-то их превосходили, но нельзя сказать, что «Милан» играл плохо на протяжении двух матчей.

Учитывая, что в последние годы «Милан» почти всегда обыгрывал нас, мало кто ожидал от нас победы, поэтому тот факт, что мы играли на равных – уже достижение», – сказал молодой специалист.

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Даниэле Де Росси Рома Рим Милан Рома - Милан Лига Европы
Руслан Травкин Источник: Football-Italia
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