Невертон стал самым молодым бразильским бомбардиром Шахтера в УПЛ

Невертон стал самым молодым бразильским бомбардиром «Шахтера» в чемпионатах Украины. Голевой счет в УПЛ в матче с «Зарей» (3:1) он открыл в 18 лет 320 дней.

Прежний рекорд, принадлежавший Маркосу Антониу, Невертон превзошел на 118 дней. Среди бразильцев в более юном возрасте отличился в украинских чемпионатах только Данилу дос Сантос из «Волыни». А среди легионеров «Шахтера» - венесуэлец Кевин Келси (18 лет 228 дней) и румын Чиприан Марика (18 лет 233 дня).

К слову, Невертон, ко всему прочему, стал первым футболистом 2005 г. р., забивавшим в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры из Бразилии в чемпионатах Украины

Возраст Игрок Клуб Дата Соперник Счет 18 лет 261 день ДАНИЛУ ДОС САНТОС Волынь 03.10.2014 Ворскла 2:2 (д) 18 лет 320 дней НЕВЕРТОН Шахтер 18.04.2024 Заря 3:1 (г) 18 лет 347 дней АРИЕЛСОН Полесье 18.08.2023 ЛНЗ 2:1 (г) 19 лет 73 дня МАРКОС АНТОНИУ Шахтер 25.08.2019 Мариуполь 5:1 (д) 19 лет 96 дней ТЕТЕ Шахтер 22.05.2019 Динамо 1:1 (д) 19 лет 150 дней ФЕРНАНДУ Шахтер 29.07.2018 Арсенал 3:0 (д) 19 лет 181 день ДУГЛАС КОСТА Шахтер 14.03.2010 Металлист 2:1 (д) 19 лет 229 дней ФАРЛЕЙ Севастополь 31.08.2013 Карпаты 1:0 (д) 19 лет 289 дней ДУДУ Динамо 23.10.2011 Заря 6:1 (д)

Игроки 1995-2005 г.р., первыми забившие в чемпионатах Украины