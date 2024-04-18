Невертон стал самым молодым бразильским бомбардиром Шахтера в УПЛ
18-летний хавбек «горняков» побил рекорд Маркоса Антониу
Невертон стал самым молодым бразильским бомбардиром «Шахтера» в чемпионатах Украины. Голевой счет в УПЛ в матче с «Зарей» (3:1) он открыл в 18 лет 320 дней.
Прежний рекорд, принадлежавший Маркосу Антониу, Невертон превзошел на 118 дней. Среди бразильцев в более юном возрасте отличился в украинских чемпионатах только Данилу дос Сантос из «Волыни». А среди легионеров «Шахтера» - венесуэлец Кевин Келси (18 лет 228 дней) и румын Чиприан Марика (18 лет 233 дня).
К слову, Невертон, ко всему прочему, стал первым футболистом 2005 г. р., забивавшим в УПЛ.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры из Бразилии в чемпионатах Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 261 день
|
ДАНИЛУ ДОС САНТОС
|
Волынь
|
03.10.2014
|
Ворскла
|
2:2 (д)
|
18 лет 320 дней
|
НЕВЕРТОН
|
Шахтер
|
18.04.2024
|
Заря
|
3:1 (г)
|
18 лет 347 дней
|
АРИЕЛСОН
|
Полесье
|
18.08.2023
|
ЛНЗ
|
2:1 (г)
|
19 лет 73 дня
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
Шахтер
|
25.08.2019
|
Мариуполь
|
5:1 (д)
|
19 лет 96 дней
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
22.05.2019
|
Динамо
|
1:1 (д)
|
19 лет 150 дней
|
ФЕРНАНДУ
|
Шахтер
|
29.07.2018
|
Арсенал
|
3:0 (д)
|
19 лет 181 день
|
ДУГЛАС КОСТА
|
Шахтер
|
14.03.2010
|
Металлист
|
2:1 (д)
|
19 лет 229 дней
|
ФАРЛЕЙ
|
Севастополь
|
31.08.2013
|
Карпаты
|
1:0 (д)
|
19 лет 289 дней
|
ДУДУ
|
Динамо
|
23.10.2011
|
Заря
|
6:1 (д)
Игроки 1995-2005 г.р., первыми забившие в чемпионатах Украины
|
Г. р.
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1995
|
Никита ТАТАРКОВ
|
Металлург З
|
31.08.2014
|
Карпаты
|
2:1 (г)
|
1996
|
Александр КАПЛИЕНКО
|
Металлург З
|
09.08.2014
|
Металлург Д
|
1:1 (г)
|
1997
|
Марьян ШВЕД
|
Карпаты
|
26.04.2015
|
Олимпик
|
4:1 (д)
|
1998
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Ильичевец
|
30.05.2015
|
Олимпик
|
4:1 (д)
|
1999
|
ФЕРНАНДУ
|
Шахтер
|
29.07.2018
|
Арсенал
|
3:0 (д)
|
2000
|
Наджиб ЯКУБУ
|
Ворскла
|
04.11.2018
|
Львов
|
2:0 (д)
|
2001
|
Даниил КРАВЧУК
|
Ворскла
|
03.07.2020
|
Львов
|
2:2 (г)
|
2002
|
Евгений ПАВЛЮК
|
Ворскла
|
16.07.2020
|
Мариуполь
|
1:2 (д)
|
2003
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
Мариуполь
|
27.11.2020
|
Львов
|
3:1 (г)
|
2004
|
Кевин КЕЛСИ
|
Шахтер
|
12.03.2023
|
Кривбасс
|
3:0 (г)
|
2005
|
НЕВЕРТОН
|
Шахтер
|
18.04.2024
|
Заря
|
3:1 (г)
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