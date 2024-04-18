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  4. Невертон стал самым молодым бразильским бомбардиром Шахтера в УПЛ
Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 23:41 | Обновлено 18 апреля 2024, 23:50
481
0

Невертон стал самым молодым бразильским бомбардиром Шахтера в УПЛ

18-летний хавбек «горняков» побил рекорд Маркоса Антониу

18 апреля 2024, 23:41 | Обновлено 18 апреля 2024, 23:50
481
0
Невертон стал самым молодым бразильским бомбардиром Шахтера в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Невертон

Невертон стал самым молодым бразильским бомбардиром «Шахтера» в чемпионатах Украины. Голевой счет в УПЛ в матче с «Зарей» (3:1) он открыл в 18 лет 320 дней.

Прежний рекорд, принадлежавший Маркосу Антониу, Невертон превзошел на 118 дней. Среди бразильцев в более юном возрасте отличился в украинских чемпионатах только Данилу дос Сантос из «Волыни». А среди легионеров «Шахтера» - венесуэлец Кевин Келси (18 лет 228 дней) и румын Чиприан Марика (18 лет 233 дня).

К слову, Невертон, ко всему прочему, стал первым футболистом 2005 г. р., забивавшим в УПЛ.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры из Бразилии в чемпионатах Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

18 лет 261 день

ДАНИЛУ ДОС САНТОС

Волынь

03.10.2014

Ворскла

2:2 (д)

18 лет 320 дней

НЕВЕРТОН

Шахтер

18.04.2024

Заря

3:1 (г)

18 лет 347 дней

АРИЕЛСОН

Полесье

18.08.2023

ЛНЗ

2:1 (г)

19 лет 73 дня

МАРКОС АНТОНИУ

Шахтер

25.08.2019

Мариуполь

5:1 (д)

19 лет 96 дней

ТЕТЕ

Шахтер

22.05.2019

Динамо

1:1 (д)

19 лет 150 дней

ФЕРНАНДУ

Шахтер

29.07.2018

Арсенал

3:0 (д)

19 лет 181 день

ДУГЛАС КОСТА

Шахтер

14.03.2010

Металлист

2:1 (д)

19 лет 229 дней

ФАРЛЕЙ

Севастополь

31.08.2013

Карпаты

1:0 (д)

19 лет 289 дней

ДУДУ

Динамо

23.10.2011

Заря

6:1 (д)

Игроки 1995-2005 г.р., первыми забившие в чемпионатах Украины

Г. р.

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1995

Никита ТАТАРКОВ

Металлург З

31.08.2014

Карпаты

2:1 (г)

1996

Александр КАПЛИЕНКО

Металлург З

09.08.2014

Металлург Д

1:1 (г)

1997

Марьян ШВЕД

Карпаты

26.04.2015

Олимпик

4:1 (д)

1998

Николай ШАПАРЕНКО

Ильичевец

30.05.2015

Олимпик

4:1 (д)

1999

ФЕРНАНДУ

Шахтер

29.07.2018

Арсенал

3:0 (д)

2000

Наджиб ЯКУБУ

Ворскла

04.11.2018

Львов

2:0 (д)

2001

Даниил КРАВЧУК

Ворскла

03.07.2020

Львов

2:2 (г)

2002

Евгений ПАВЛЮК

Ворскла

16.07.2020

Мариуполь

1:2 (д)

2003

Олег ОЧЕРЕТЬКО

Мариуполь

27.11.2020

Львов

3:1 (г)

2004

Кевин КЕЛСИ

Шахтер

12.03.2023

Кривбасс

3:0 (г)

2005

НЕВЕРТОН

Шахтер

18.04.2024

Заря

3:1 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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