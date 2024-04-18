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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 23:24 | Обновлено 18 апреля 2024, 23:37
75
0

Шахтер оформил юбилейную победу в УПЛ

Горняки стали авторами 2000-й победы гостей в чемпионатах Украины

18 апреля 2024, 23:24 | Обновлено 18 апреля 2024, 23:37
75
0
Шахтер оформил юбилейную победу в УПЛ
ФК Шахтер

Выездная победа «Шахтера» над «Зарей» (3:1) стала 2000-й для гостей в истории украинских чемпионатов. Выигрывать на чужих полях удавалось всем без исключения командам, выступавшим в элитном дивизионе. Но наибольший вклад в юбилей внесли два наших гранда – «Динамо» и «Шахтер», на чью долю пришлось почти треть викторий.

Киевляне одержали 320 побед, а горняки – 295. Более ста раз добивались успеха в гостях еще три клуба – «Днепр», «Черноморец» и «Ворскла».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, одержавшие наибольшее число гостевых побед в УПЛ

Клуб

Победы

%

В гостях

Всего

1.

Динамо

320

696

46,0

2.

Шахтер

295

672

43,9

3.

Днепр

140

379

36,9

4.

Черноморец

104

287

36,2

5.

Ворскла

103

277

37,2

6.

Металлист

95

258

36,8

7.

Заря

90

240

37,5

8.

Таврия

72

235

30,6

9.

Арсенал/ЦСКА

70

194

36,1

10.

Металлург Д

70

204

34,3
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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