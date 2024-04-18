Шахтер оформил юбилейную победу в УПЛ

Выездная победа «Шахтера» над «Зарей» (3:1) стала 2000-й для гостей в истории украинских чемпионатов. Выигрывать на чужих полях удавалось всем без исключения командам, выступавшим в элитном дивизионе. Но наибольший вклад в юбилей внесли два наших гранда – «Динамо» и «Шахтер», на чью долю пришлось почти треть викторий.

Киевляне одержали 320 побед, а горняки – 295. Более ста раз добивались успеха в гостях еще три клуба – «Днепр», «Черноморец» и «Ворскла».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, одержавшие наибольшее число гостевых побед в УПЛ