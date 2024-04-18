Шахтер оформил юбилейную победу в УПЛ
Горняки стали авторами 2000-й победы гостей в чемпионатах Украины
Выездная победа «Шахтера» над «Зарей» (3:1) стала 2000-й для гостей в истории украинских чемпионатов. Выигрывать на чужих полях удавалось всем без исключения командам, выступавшим в элитном дивизионе. Но наибольший вклад в юбилей внесли два наших гранда – «Динамо» и «Шахтер», на чью долю пришлось почти треть викторий.
Киевляне одержали 320 побед, а горняки – 295. Более ста раз добивались успеха в гостях еще три клуба – «Днепр», «Черноморец» и «Ворскла».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, одержавшие наибольшее число гостевых побед в УПЛ
|
|
Клуб
|
Победы
|
|
%
|
|
|
В гостях
|
Всего
|
|
1.
|
Динамо
|
320
|
696
|
46,0
|
2.
|
Шахтер
|
295
|
672
|
43,9
|
3.
|
Днепр
|
140
|
379
|
36,9
|
4.
|
Черноморец
|
104
|
287
|
36,2
|
5.
|
Ворскла
|
103
|
277
|
37,2
|
6.
|
Металлист
|
95
|
258
|
36,8
|
7.
|
Заря
|
90
|
240
|
37,5
|
8.
|
Таврия
|
72
|
235
|
30,6
|
9.
|
Арсенал/ЦСКА
|
70
|
194
|
36,1
|
10.
|
Металлург Д
|
70
|
204
|
34,3
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