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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 18 апреля 2024, 23:32
105
0

Назван лучший игрок Динамо в матче против Миная

Наибольшую поддержку болельщиков получил Виталий Буяльский, автор гола

18 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 18 апреля 2024, 23:32
105
0
Назван лучший игрок Динамо в матче против Миная
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока матча 16-го тура УПЛ, в котором бело-синим противостоял «Минай» (3:1).

36% респондентов отдали титул MVP матча автору первого мяча, капитану команды Виталию Буяльскому.

Второе место по количеству голосов в опросе занял Андрей Ярмоленко (16%), третье – Назар Волошин (15%).

«Динамо» победило со счетом 3:1 благодаря голам Буяльского, Волошина и автоголу Немчанинова.

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Минай Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай - Динамо Виталий Буяльский лучший игрок
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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