Украина. Премьер лига18 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 18 апреля 2024, 23:32
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Назван лучший игрок Динамо в матче против Миная
Наибольшую поддержку болельщиков получил Виталий Буяльский, автор гола
18 апреля 2024, 23:23 | Обновлено 18 апреля 2024, 23:32
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Болельщики «Динамо» выбрали лучшего игрока матча 16-го тура УПЛ, в котором бело-синим противостоял «Минай» (3:1).
36% респондентов отдали титул MVP матча автору первого мяча, капитану команды Виталию Буяльскому.
Второе место по количеству голосов в опросе занял Андрей Ярмоленко (16%), третье – Назар Волошин (15%).
«Динамо» победило со счетом 3:1 благодаря голам Буяльского, Волошина и автоголу Немчанинова.
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