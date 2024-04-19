Итоги дня Лиги конференций. Кто сыграет в полуфинальных матчах?

Вечером 18 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций и определены полуфинальные пары.

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Астон Вилла прошла Лилль в серии пенальти. В основное время французская команда выиграла 2:1, ликвидировав отставание, полученное в первом матче (1:2). Вратарь Астон Виллы Эмилиано Мартинес отразил два удара в серии пенальти, и команда из Бирмингема выиграла противостояние (пен. 4:3).

Итальянская Фиорентина дома обыграла Викторию Пльзень (2:0 д.в.). Гости играли в меньшинстве с 66-й минуты. В основное время, как и в первой игре, голов забито не было (0:0). Судьба матча была решена в овертайме, когда фиалки забили два мяча.

Брюгге на выезде второй раз победил греческий ПАОК. Дубль для гостей в конце первого тайме оформил Ферран Хутгла. Выиграв оба матча (1:0 и 2:0), бельгийская команда вышла в полуфинал Лиги конференций.

Греческий Олимпиакос прошел турецкий Фенербахче в серии пенальти. В основное время единственный гол забил Ирфан Кахведжи на 11-й минуте (1:0), и хозяева поля в Турции отыграли гандикап, полученный в первом матче (2:3). Греческая команда была точнее в серии пенальти (пен. 3:2) и вышла в полуфинал Лиги конференций.

В полуфиналах Лиги конференций (2 и 9 мая) сыграют: Олимпиакос (Греция) – Астон Вилла (Англия), Фиорентина (Италия) – Брюгге (Бельгия).

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🏆 Лига конференций 2023/24

⚽️ 1/4 финала. Ответные матчи. 18 апреля

🔹 19:45. Лилль (Франция) – Астон Вилла (Англия) – 2:1, пен. 3:4 [1-й матч – 1:2]

Голы: Юсуф Языджи, 15, Бенджамин Андре, 68 – Мэтти Кэш, 87

🔹 19:45. Фиорентина (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 2:0 д.ч. [1-й матч – 0:0]

Голы: Нико Гонсалес, 92, Кристиано Бираги, 108

🔹 22:00. ПАОК (Греция) – Брюгге (Бельгия) – 0:2 [1-й матч – 0:1]

Голы: Ферран Хутгла, 33, 45

🔹 22:00. Фенербахче (Турция) – Олимпиакос (Греция) – 1:0, пен. 2:3 [1-й матч – 2:3]

Гол: Ирфан Кахведжи, 11

⚽️ 1/2 финала. 2 и 9 мая

🔹 Олимпиакос (Греция) – Астон Вилла (Англия)

🔹 Фиорентина (Италия) – Брюгге (Бельгия)

⚽️ Финал. 29 мая. Афины (Греция)

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