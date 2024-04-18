Как это возможно? Вратарь получил две желтые, но продолжил матч еврокубка
Мартинес достал арбитра своими выходками, но выиграл серию пенальти
Вратарь Астон Виллы Эмилиано Мартинес во время серии пенальти в матче четвертьфинала Лиги конференции против Лилля получил вторую желтую карточку и должен был покинуть поле.
Чемпион мира в составе сборной Аргентины, имея желтую карточку, постоянно обращался к трибунам за воротами и провоцировал фанов соперника.
Рефери один раз устно предупредил стража ворот, а на второй раз показал ему вторую желтую карточку и, казалось, удалил с поля. Но Мартинес продолжил серию пенальти.
Дело в том, что карточка, полученная в серии пенальти, не складывается с той, которая была получена в игровое время, поэтому это было не удаление. Если бы Эмилиано получил еще одну желтую, то в этом случае был бы удален.
В итоге Астон Вилла все же выиграла серию со счетом 4:3.
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Новшество: Дописано уточнение к пункту 3 Правила 10, который регламентирует серию послематчевых 11-метровых. А именно дописано такое предложение: “Игроку, удаленному во время матча, не разрешается принимать участие (в серии пенальти); устные предупреждения и желтые карточки, вынесенные во время матча, не переносятся на серию пенальти”.
Первая часть дописки кажется банальной, однако IFAB теперь в целом подчеркивает в правилах, что серия пенальти не является частью матча. Если игрок удален в основное или дополнительное время, он не может взять участие в серии пенальти (которая происходит де-юре после матча). При этом желтые карточки и устные предупреждения не переносятся на серию пенальти — если игрок получит вторую желтую во время серии, он не будет удален.
Как было: Без этой дописки игрок мог быть удален за вторую желтую карточку во время серии пенальти.