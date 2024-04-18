Как это возможно? Вратарь получил две желтые, но продолжил матч еврокубка

Вратарь Астон Виллы Эмилиано Мартинес во время серии пенальти в матче четвертьфинала Лиги конференции против Лилля получил вторую желтую карточку и должен был покинуть поле.

Чемпион мира в составе сборной Аргентины, имея желтую карточку, постоянно обращался к трибунам за воротами и провоцировал фанов соперника.

Рефери один раз устно предупредил стража ворот, а на второй раз показал ему вторую желтую карточку и, казалось, удалил с поля. Но Мартинес продолжил серию пенальти.

Дело в том, что карточка, полученная в серии пенальти, не складывается с той, которая была получена в игровое время, поэтому это было не удаление. Если бы Эмилиано получил еще одну желтую, то в этом случае был бы удален.

В итоге Астон Вилла все же выиграла серию со счетом 4:3.