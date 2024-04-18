Юрий ВИРТ: «Думаю, Лунин уже принял решение о своем будущем в Реале»

Бывший вратарь национальной сборной Украины и «Шахтера» Юрий Вирт в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил действия голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина, внесшего весомый вклад в завоевание испанским грандом путевки в полуфинал Лиги чемпионов:

– С Луниным лично не знаком, да и вообще наши пути с ним пересекались только однажды, когда в 2018 году возглавляемый мной «Верес» встречался с «Зарей», ворота которой тогда защищал Андрей. Матч завершился вничью – 1:1, но в одном из игровых эпизодов Лунин в фантастическом прыжке спас луганчан от неминуемого гола. Я тогда еще подумал: «Этот парень далеко пойдет».

– В последнее время Андрей на виду, но еще совсем недавно его карьера в национальной сборной Украины и в «Реале», куда он перешел из «Зари», не выглядела перспективной.

– Действительно, Лунин не был первым номером как в главной команде Украины, так и в «Реале». Но его продвижение свидетельствует о несокрушимом характере, об уверенности в своих силах. Потому и заставил он своих конкурентов отойти в сторону.

– А в игровом аспекте, что Вам нравится в Лунине?

– Хорошо играет на линии, на «ты» с мячом, что очень важно при розыгрыше на начальной стадии. Чувствуется, что он изучает соперников, знает, чем они сильны. Это помогает украинцу предвидеть их ходы.

– А над чем еще нужно работать?

– С моей стороны было бы некорректно указывать на какие-нибудь слабые места в его подготовке. Тем не менее, это вратарь очень высокого уровня. Хотелось бы только пожелать Андрею увереннее действовать на выходах.

– Пока еще нет конкретики в вопросе пролонгации Луниным контракта с «Реалом». А вы бы что ему посоветовали?

– Думаю, что Андрей уже давно для себя решил. Он останется в «Реале». Защищают цвета этого прославленного клуба только великие игроки. И Лунин уже – один из них.

– Тогда напоследок, как вы оцениваете будущее Лунина в национальной сборной Украины, которая летом выступит в финальной части чемпионата Европы в Германии?

– Думаю, что Андрей будет одним из лидеров украинской сборной, которая может стать одним из открытий континентального футбольного форума.