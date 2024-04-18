Тренер Зари: «Не можем влиять на некоторые факторы. Например, на судейство»

«Заря» в меньшинстве в матче чемпионата Украины проиграла «Шахтеру» со счетом 1:3, а наставник луганчан Юрий Коваль остался недоволен работой арбитра.

«Сегодня я горжусь своими ребятами. Они показали очень хорошую игру, волю к победе. К сожалению, есть факторы, на которые тренер не может повлиять. А именно – на объективность людей, которые выходят судить. Они должны чувствовать дух игры».

«А сегодня, карточки у нас получили те футболисты, которые не смогут сыграть в следующем матче… Есть вопросы. Но мы смотрим только вперед. Есть другие игроки. Будем менять».

«Команде сказал большое спасибо. «Заря» жила, живет и будет жить», – сказал Коваль.