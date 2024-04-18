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  4. Тренер Зари: «Не можем влиять на некоторые факторы. Например, на судейство»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 20:28 |
281
1

Тренер Зари: «Не можем влиять на некоторые факторы. Например, на судейство»

Юрий Коваль оценил поражение в матче УПЛ

18 апреля 2024, 20:28 |
281
1
Тренер Зари: «Не можем влиять на некоторые факторы. Например, на судейство»
ФК Заря. Юрий Коваль

«Заря» в меньшинстве в матче чемпионата Украины проиграла «Шахтеру» со счетом 1:3, а наставник луганчан Юрий Коваль остался недоволен работой арбитра.

«Сегодня я горжусь своими ребятами. Они показали очень хорошую игру, волю к победе. К сожалению, есть факторы, на которые тренер не может повлиять. А именно – на объективность людей, которые выходят судить. Они должны чувствовать дух игры».

«А сегодня, карточки у нас получили те футболисты, которые не смогут сыграть в следующем матче… Есть вопросы. Но мы смотрим только вперед. Есть другие игроки. Будем менять».

«Команде сказал большое спасибо. «Заря» жила, живет и будет жить», – сказал Коваль.

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Заря Луганск Шахтер Донецк Юрий Коваль чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря - Шахтер
Иван Зинченко Источник: ФК Заря Луганск
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Max-Morlock
А что сказал  тренер Шахтёра?
Все голы (4)   в этом матче были забиты благодаря мастерству игроков.
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