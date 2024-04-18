В УАФ оценили красные карточки игроков Динамо и Шахтера

Комитет арбитров УАФ дал свои комментарии по удалениям в матчах с участием Динамо и Шахтера.

В игре Динамо против Александрии вторую красную карточку и удаление заработал хавбек Назар Волошин. Тренер Александр Шовковский после игры заявил, что вторая карточка является спорной.

Комитет УАФ считает иначе.

«Александрия» – «Динамо». Арбитр – Алексей Деревинский. ВОО - Игорь Пасхал.

45 мин.

Игрок № 9 («Динамо»), пытаясь сыграть головой, использует руку (локоть), нанося удар по лицу соперника. Это действие является явно опасным (безрассудным) действием, которое должно быть наказано фолом, и должна быть вынесена желтая карточка. ВАА делает молчаливую проверку, поскольку в таких ситуациях речь не идет о прямой красной карточке (здесь нет чрезмерной силы в действиях нападающего).

Эксперты УАФ согласны и с удалением Александра Зубкова в матче Шахтера против Ворсклы. Комитет арбитров считает, что игрок Шахтера опасно действовал против вратаря и заслужил прямую красную.

Ворскла – Шахтер Арбитр – Александр Омельченко. ВАА – Денис Шурман.

56 мин.

Игрок № 11 («Шахтер») не учитывает выход вратаря из ворот и, пытаясь сыграть на опережение, не успевает отвести попадающую в лицо вратарю ногу. Скорость, с которой нападающий приблизился к воротам, делает такую динамику ведения единоборства опасной для соперника. Мы должны помнить, что одной из главных целей правил игры, а значит и арбитра, является именно защита игроков и, в частности, вратарей в собственной площади ворот, когда они находятся на земле, чтобы защитить свои ворота. По этой причине красную карточку следует считать правильной.

Эта визуальная динамика (замедленное движение) может снизить интенсивность контакта, поскольку отсутствует скорость, с которой нападающий приближается к вратарю. В то же время видно, как игрок пытается отвести ногу во избежание неизбежного контакта. По этой причине мы можем оценить это вмешательство как предельное (на экране монитора) и не ожидаем вмешательства ВАА как в случае красной карточки, так и желтой карточки.