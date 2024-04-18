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  4. Тренер Зари: «Было видно, что судья хотел помочь Шахтеру»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 18:45 |
596
8

Тренер Зари: «Было видно, что судья хотел помочь Шахтеру»

Младен Бартулович – о матче против «Шахтера»

18 апреля 2024, 18:45 |
596
8
Тренер Зари: «Было видно, что судья хотел помочь Шахтеру»
ФК Заря. Младен Бартулович

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович прокомментировал поражение 1:3 от «Шахтера» в перенесенном матче 10-го тура УПЛ:

«Очень эмоциональный матч. Горжусь нашей командой – это 5-й матч для нас за 19 дней. И так сыграть с «Шахтером» в меньшинстве и при таком судействе, которое, мягко говоря, было не в нашу пользу. Очень много неоправданных решений арбитра. Плюс наших ведущих футболистов исключили из следующего матча с «Шахтером». Мягко говоря, это не очень хорошо.

Но что касается матча, то я горжусь командой. Они молодцы, бились. Были моменты, чтобы забить второй гол.

Вторая желтая Жордану? Я не видел этот момент. Мне интересно, когда судьи пойдут на детектор лжи. Все говорят об этом, а ответов нет. Панчишин судил наш матч с «Днепром-1», а через три дня снова нас судит. Нет других судей? Много вопросов – нет ответов. Окей, нет проблем. Работаем дальше.

Судейство стало причиной нашего поражения. С первой минуты было видно, что он хочет помочь «Шахтеру». Да, «Шахтер» – молодцы, хорошая команда, хорошие футболисты. Но легко играть, когда есть такая помощь».

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Младен Бартулович Шахтер Донецк Заря Луганск Заря - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейство
Олег Дидух Источник: FootballHub
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Комментарии 8
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Sashko57
100%. Это судьи готовят наших игроков к олимпиаде и на европу. Не видать нам успеха там с такой помощью.
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+7
serhiy
А шахтарі радіють таким перемогам а потім їх пердолять по сім голів ! Бабло перемагає все і всіх ,але поки тільки в Україні.
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+6
DK1961
Молодец. Назвал вещи своими именами. Чемпионат Украины в принципе можно дальше не смотреть. Шева такая же продажная с ука, как и попэредники. Пока жив лохметка, будет скупать чемпионство ФК Крыса постоянно. Ладно, с футболом в Украине все понятно. Главное, чтобы русню разбили, остальное - то так...
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+4
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FunnyCat_____
это видно всем кроме упоротых глориков шахтера
Любая команда теряет очки, но только шахтер как только чувствует, что не вытягивает несется или к судье или в кабинет, как в матче в Александрией!
на ютубе есть видео уже 10 летней давности которое в полной мере отображает ахметовский клуб
шахтер -  позор Украины называется !
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+4
avk2307
Десь емоційно, але по суті арбітр симпатизував Шахтарю і правда на наступний матч дуже послабив Зорю.
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+4
😼
Пля всі бачать, що арбітр упередженно судить, тільки кроти і їх вболівальники сліпі і роблять вигляд що все заєбісь.
Тренер Зорі все по ділу сказав, а того арбітра на детектор і нах з футболу!
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+2
Перець
Значить надіслали гарний бонус на картку 
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+2
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