Тренер Зари: «Было видно, что судья хотел помочь Шахтеру»

Главный тренер «Зари» Младен Бартулович прокомментировал поражение 1:3 от «Шахтера» в перенесенном матче 10-го тура УПЛ:

«Очень эмоциональный матч. Горжусь нашей командой – это 5-й матч для нас за 19 дней. И так сыграть с «Шахтером» в меньшинстве и при таком судействе, которое, мягко говоря, было не в нашу пользу. Очень много неоправданных решений арбитра. Плюс наших ведущих футболистов исключили из следующего матча с «Шахтером». Мягко говоря, это не очень хорошо.

Но что касается матча, то я горжусь командой. Они молодцы, бились. Были моменты, чтобы забить второй гол.

Вторая желтая Жордану? Я не видел этот момент. Мне интересно, когда судьи пойдут на детектор лжи. Все говорят об этом, а ответов нет. Панчишин судил наш матч с «Днепром-1», а через три дня снова нас судит. Нет других судей? Много вопросов – нет ответов. Окей, нет проблем. Работаем дальше.

Судейство стало причиной нашего поражения. С первой минуты было видно, что он хочет помочь «Шахтеру». Да, «Шахтер» – молодцы, хорошая команда, хорошие футболисты. Но легко играть, когда есть такая помощь».