В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

После матча украинского вратаря в раздевалке поздравили главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и президент «сливочных» Флорентино Перес.

ФОТО. Перес и Анчелотти поздравили Лунина после безумного матча с Ман Сити