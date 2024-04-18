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  4. ФОТО. Перес и Анчелотти поздравили Лунина после безумного матча с Ман Сити
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 18:25 |
2977
1

ФОТО. Перес и Анчелотти поздравили Лунина после безумного матча с Ман Сити

Украинский вратарь помог «Реалу» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

18 апреля 2024, 18:25 |
2977
1
ФОТО. Перес и Анчелотти поздравили Лунина после безумного матча с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

После матча украинского вратаря в раздевалке поздравили главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и президент «сливочных» Флорентино Перес.

ФОТО. Перес и Анчелотти поздравили Лунина после безумного матча с Ман Сити

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фото Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Карло Анчелотти Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: Twitter
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odiniznashih
Живёт в Испании и не загорел.
Все работа, тренировки...
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