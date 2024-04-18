Таблица УПЛ. Шахтер увеличил отрыв от конкурентов после победы над Зарей
Горняки могут попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25
18 апреля состоялся перенесенный поединок 10-го тура чемпионата Украины, в котором донецкий Шахтер обыграл луганскую Зарю (3:1).
У горняков голы забили Данило Сикан, Артем Бондаренко и Невертон, у соперника отличился Игорь Кирюханцев.
Благодаря этой победе Шахтер увеличил отрыв от конкурентов в турнирной таблице УПЛ.
Лидеры УПЛ: Шахтер (55 + игра в запасе), Динамо (51 + игра в запасе), Кривбасс (48), Днепр-1 (44), Рух (40), Полесье (39).
Шахтер в случае завоевания трофея в УПЛ может попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25, если будет вакантным место обладателя трофея ЛЧ 2023/24. Любой другой клуб в случае триумфа в сезоне УПЛ будет стартовать с 4 раунда квалификации ЛЧ.
⚽️ УПЛ. 10-й тур, перенесенный матч
18 апреля 2024 года, стадион Левый Берег, Киевская обл.
Заря Луганск – Шахтер Донецк – 1:3 (0:1)
Голы: Кирюханцев, 73 – Сикан, 30, Бондаренко, 87, Невертон, 90+1.
Удаление: Джордан, 57 (Заря).
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|23
|17
|4
|2
|49 - 19
|55
|2
|Динамо Киев
|23
|16
|3
|4
|54 - 24
|51
|3
|Кривбасс
|24
|14
|6
|4
|42 - 24
|48
|4
|Днепр-1
|24
|12
|8
|4
|34 - 22
|44
|5
|Рух Львов
|24
|10
|10
|4
|35 - 25
|40
|6
|Полесье
|24
|11
|6
|7
|31 - 23
|39
|7
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|23 - 35
|30
|8
|Черноморец
|23
|9
|2
|12
|33 - 32
|29
|9
|ЛНЗ Черкассы
|24
|7
|8
|9
|23 - 27
|29
|10
|Заря
|23
|6
|8
|9
|24 - 30
|26
|11
|Колос К
|23
|5
|10
|8
|16 - 19
|25
|12
|Александрия
|24
|6
|7
|11
|21 - 32
|25
|13
|Оболонь
|24
|4
|8
|12
|15 - 34
|20
|14
|Верес
|23
|4
|7
|12
|21 - 34
|19
|15
|Металлист 1925
|24
|4
|6
|14
|24 - 43
|18
|16
|Минай
|24
|2
|9
|13
|17 - 39
|15
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