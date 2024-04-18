Таблица УПЛ. Шахтер увеличил отрыв от конкурентов после победы над Зарей

18 апреля состоялся перенесенный поединок 10-го тура чемпионата Украины, в котором донецкий Шахтер обыграл луганскую Зарю (3:1).

У горняков голы забили Данило Сикан, Артем Бондаренко и Невертон, у соперника отличился Игорь Кирюханцев.

Благодаря этой победе Шахтер увеличил отрыв от конкурентов в турнирной таблице УПЛ.

Лидеры УПЛ: Шахтер (55 + игра в запасе), Динамо (51 + игра в запасе), Кривбасс (48), Днепр-1 (44), Рух (40), Полесье (39).

Шахтер в случае завоевания трофея в УПЛ может попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25, если будет вакантным место обладателя трофея ЛЧ 2023/24. Любой другой клуб в случае триумфа в сезоне УПЛ будет стартовать с 4 раунда квалификации ЛЧ.

⚽️ УПЛ. 10-й тур, перенесенный матч

18 апреля 2024 года, стадион Левый Берег, Киевская обл.

Заря Луганск – Шахтер Донецк – 1:3 (0:1)

Голы: Кирюханцев, 73 – Сикан, 30, Бондаренко, 87, Невертон, 90+1.

Удаление: Джордан, 57 (Заря).

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