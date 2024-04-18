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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 18 апреля 2024, 22:30
718
1

Таблица УПЛ. Шахтер увеличил отрыв от конкурентов после победы над Зарей

Горняки могут попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25

18 апреля 2024, 22:23 | Обновлено 18 апреля 2024, 22:30
718
1
Таблица УПЛ. Шахтер увеличил отрыв от конкурентов после победы над Зарей
УПЛ

18 апреля состоялся перенесенный поединок 10-го тура чемпионата Украины, в котором донецкий Шахтер обыграл луганскую Зарю (3:1).

У горняков голы забили Данило Сикан, Артем Бондаренко и Невертон, у соперника отличился Игорь Кирюханцев.

Благодаря этой победе Шахтер увеличил отрыв от конкурентов в турнирной таблице УПЛ.

Лидеры УПЛ: Шахтер (55 + игра в запасе), Динамо (51 + игра в запасе), Кривбасс (48), Днепр-1 (44), Рух (40), Полесье (39).

Шахтер в случае завоевания трофея в УПЛ может попасть в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25, если будет вакантным место обладателя трофея ЛЧ 2023/24. Любой другой клуб в случае триумфа в сезоне УПЛ будет стартовать с 4 раунда квалификации ЛЧ.

⚽️ УПЛ. 10-й тур, перенесенный матч

18 апреля 2024 года, стадион Левый Берег, Киевская обл.

Заря Луганск – Шахтер Донецк – 1:3 (0:1)

Голы: Кирюханцев, 73 – Сикан, 30, Бондаренко, 87, Невертон, 90+1.

Удаление: Джордан, 57 (Заря).

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 23 17 4 2 49 - 19 55
2 Динамо Киев 23 16 3 4 54 - 24 51
3 Кривбасс 24 14 6 4 42 - 24 48
4 Днепр-1 24 12 8 4 34 - 22 44
5 Рух Львов 24 10 10 4 35 - 25 40
6 Полесье 24 11 6 7 31 - 23 39
7 Ворскла 24 8 6 10 23 - 35 30
8 Черноморец 23 9 2 12 33 - 32 29
9 ЛНЗ Черкассы 24 7 8 9 23 - 27 29
10 Заря 23 6 8 9 24 - 30 26
11 Колос К 23 5 10 8 16 - 19 25
12 Александрия 24 6 7 11 21 - 32 25
13 Оболонь 24 4 8 12 15 - 34 20
14 Верес 23 4 7 12 21 - 34 19
15 Металлист 1925 24 4 6 14 24 - 43 18
16 Минай 24 2 9 13 17 - 39 15
Полная таблица

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Sheva19
Место по любому будет вакантным .Или вы думаете что из 4 полуфиналистов кто то в Лигу чемпионов не заявитьса 
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