В Бразилии побит рекорд посещаемости матча Кубка Билли Джин Кинг
В общей сложности за два дня матчевую встречу с Германией посетило почти 15 тысяч зрителей
Матч раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2024 года между сборными Бразилии и Германии на стадионе Ginasio do Ibirapuera в Сан-Паулу собрал 8 050 болельщиков во второй день, установив новый рекорд посещаемости за один день.
В общей сложности за оба дня на матчевой встрече побывало 14 940 зрителей, что стало новым рекордом для соревнований.
Отметим, что встречу выиграла команда Германии, которая пробилась в финальный раунд. Сборная Бразилии вместе с командой Украины в конце сезона сыграет в раунде плей-офф.
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