Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. В Бразилии побит рекорд посещаемости матча Кубка Билли Джин Кинг
ITF
18 апреля 2024, 17:40 | Обновлено 18 апреля 2024, 17:41
271
0

В Бразилии побит рекорд посещаемости матча Кубка Билли Джин Кинг

В общей сложности за два дня матчевую встречу с Германией посетило почти 15 тысяч зрителей

18 апреля 2024, 17:40 | Обновлено 18 апреля 2024, 17:41
271
0
В Бразилии побит рекорд посещаемости матча Кубка Билли Джин Кинг
Billie Jean King Cup

Матч раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2024 года между сборными Бразилии и Германии на стадионе Ginasio do Ibirapuera в Сан-Паулу собрал 8 050 болельщиков во второй день, установив новый рекорд посещаемости за один день.

В общей сложности за оба дня на матчевой встрече побывало 14 940 зрителей, что стало новым рекордом для соревнований.

Отметим, что встречу выиграла команда Германии, которая пробилась в финальный раунд. Сборная Бразилии вместе с командой Украины в конце сезона сыграет в раунде плей-офф.

По теме:
ФОТО. Одна из лучших парниц мира перенесла операцию на ахилле
Цуренко стала самой возрастной теннисисткой, сыгравшей в сборной Украины
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Бразилии по теннису женская сборная Германии по теннису зрители
Владимир Клепач Источник: Twitter
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
Футбол | 18 апреля 2024, 02:05 4
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»

Карло коротко прокомментировал серию пенальти в матче «Манчестер Сити» – «Реал»

Заря – Шахтер.  Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18 апреля 2024, 13:20 48
Заря – Шахтер.  Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Шахтер.  Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Юбилейный матч «Зари» и «Шахтера» в УПЛ

Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
Футбол | 18.04.2024, 08:35
Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Футбол | 18.04.2024, 05:51
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
ВИДЕО. Allez! Как Костюк за 3 часа вымучила победу над 36-летней Зигемунд
Теннис | 17.04.2024, 20:21
ВИДЕО. Allez! Как Костюк за 3 часа вымучила победу над 36-летней Зигемунд
ВИДЕО. Allez! Как Костюк за 3 часа вымучила победу над 36-летней Зигемунд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
Легендарный Касильяс поздравил Реал с победой над Ман Сити и отметил Лунина
18.04.2024, 08:22 2
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
18.04.2024, 05:12 1
Футбол
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
18.04.2024, 01:40 8
Футбол
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
18.04.2024, 06:30 15
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 91
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Динамо
17.04.2024, 07:38 1
Футбол
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
ВИДЕО. Без эмоций. Как Лунин отреагировал на победу Реала в суперматче в ЛЧ
18.04.2024, 07:21 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем