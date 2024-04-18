В Бразилии побит рекорд посещаемости матча Кубка Билли Джин Кинг

Матч раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2024 года между сборными Бразилии и Германии на стадионе Ginasio do Ibirapuera в Сан-Паулу собрал 8 050 болельщиков во второй день, установив новый рекорд посещаемости за один день.

В общей сложности за оба дня на матчевой встрече побывало 14 940 зрителей, что стало новым рекордом для соревнований.

Отметим, что встречу выиграла команда Германии, которая пробилась в финальный раунд. Сборная Бразилии вместе с командой Украины в конце сезона сыграет в раунде плей-офф.