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  4. ДЕ РОССИ: Электрокардиограмма показала, что у Н'Дика был сердечный приступ
Италия
18 апреля 2024, 16:51 |
228
0

ДЕ РОССИ: Электрокардиограмма показала, что у Н'Дика был сердечный приступ

Тренер «Ромы» – о потере сознания защитником команды

18 апреля 2024, 16:51 |
228
0
ДЕ РОССИ: Электрокардиограмма показала, что у Н'Дика был сердечный приступ
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал о состоянии здоровья защитника команды Эвана Н'Дика после потери сознания во время матча против «Удинезе»:

«Он в порядке. Проблемы с легким – это неприятно, но, к счастью – если можно так сказать, – это не то, чего мы опасались, когда он потерял сознание на поле.

Решение не доигрывать матч было единогласным, это было необходимо и даже нормально. Ни один из наших игроков не был готов возобновить матч, потому что электрокардиограмма сделанная на стадионе показала, что он имел сердечный приступ».

Ранее сообщалось о том, что Ндика вернется в игру 28 апреля.

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Олег Дидух Источник: Goal.com
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