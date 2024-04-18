ДЕ РОССИ: Электрокардиограмма показала, что у Н'Дика был сердечный приступ
Тренер «Ромы» – о потере сознания защитником команды
Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал о состоянии здоровья защитника команды Эвана Н'Дика после потери сознания во время матча против «Удинезе»:
«Он в порядке. Проблемы с легким – это неприятно, но, к счастью – если можно так сказать, – это не то, чего мы опасались, когда он потерял сознание на поле.
Решение не доигрывать матч было единогласным, это было необходимо и даже нормально. Ни один из наших игроков не был готов возобновить матч, потому что электрокардиограмма сделанная на стадионе показала, что он имел сердечный приступ».
Ранее сообщалось о том, что Ндика вернется в игру 28 апреля.
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