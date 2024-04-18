САПРОНОВ: «Турнир развития УЕФА – это первый международный опыт»

С 18 по 22 апреля в Боснии и Герцеговине пройдет Турнир развития УЕФА среди девичьих сборных WU-16, в котором, кроме хозяек, также примут участие футболистки Украины, Словении и Северной Македонии.

Главный тренер девичьей сборной Украины Сергей Сапронов рассказал о новостях из расположения команды.

– В составе украинской делегации – 20 футболисток. Пригласили всех сильнейших игроков этого возраста?

– Прежде, чем отправиться на Балканы, мы провели краткосрочный сбор во Львове, где тренировались на базе местного Университета физической культуры. Следует уточнить, что в составе делегации лишь три футболистки, ранее вызывавшиеся в ряды сборной: вратарь Анна Харченко, полузащитники Эвелина Купцова и Каролина Рубан. Остальные – футболистки 2009 года рождения, взятые на карандаш во время всеукраинских соревнований этой возрастной группы. К сожалению, по разным причинам нам не помогут в Боснии и Герцеговине защитники «Кривбасса» Елизавета Найденова и Анастасия Шворинь, которых я хотел видеть в сборной.

– Какая польза от этого Турнира развитию УЕФА?

– Для подавляющего большинства девушек это будет первый международный опыт. То же можно сказать и о наших соперницах. Важно, что согласно регламенту соревнований, каждая из заявленных футболисток должна провести на поле как минимум 90 минут по итогам трех поединков. Поэтому необходимую игровую практику получат все, а у тренеров будет возможность убедиться, чего стоят их подопечные.

– Кто вам будет помогать на турнире?

– Наталья Чурикова и Юрий Панфилов, отвечающий за подготовку вратарей.