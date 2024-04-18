Тимур КОРАБЛИН: «Гол дал толчок, Динамо запаниковало»

Полузащитник «Миная» Тимур Кораблин прокомментировал поражение 1:3 от «Динамо» в матче УПЛ, в котором он отличился забитым голом:

– Сегодня «Минай» продемонстрировал два разных тайма. Почему, по вашему мнению, они так отличались?

– Как вам сказать? Мы были настроены на эту игру, но в 1-м тайме не очень удавалась игра, а потом, когда во 2-м тайме забили один гол – понеслись, и так вот получилось.

– То есть именно гол дал тот толчок?

– Да, гол дал толчок. 2:1, «Динамо» запаниковало, и мы двигались дальше. Так бывает, это футбол.

– Почему не удалось воспользоваться следующими моментами еще раз, сравнять счет?

– «Динамо» сзади очень хорошо сыграло, мы не смогли забить.