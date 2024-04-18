Тимур КОРАБЛИН: «Гол дал толчок, Динамо запаниковало»
Хавбек «Миная» – о матче против «Динамо»
Полузащитник «Миная» Тимур Кораблин прокомментировал поражение 1:3 от «Динамо» в матче УПЛ, в котором он отличился забитым голом:
– Сегодня «Минай» продемонстрировал два разных тайма. Почему, по вашему мнению, они так отличались?
– Как вам сказать? Мы были настроены на эту игру, но в 1-м тайме не очень удавалась игра, а потом, когда во 2-м тайме забили один гол – понеслись, и так вот получилось.
– То есть именно гол дал тот толчок?
– Да, гол дал толчок. 2:1, «Динамо» запаниковало, и мы двигались дальше. Так бывает, это футбол.
– Почему не удалось воспользоваться следующими моментами еще раз, сравнять счет?
– «Динамо» сзади очень хорошо сыграло, мы не смогли забить.
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