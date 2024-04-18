Винисиус Жуниор может пропустить Эль Класико против Барселоны
Вингер получил повреждение в поединке с «Манчестер Сити»
Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор может пропустить Эль Класико против «Барселоны» в рамках 32-го тура Ла Лиги (21 апреля). Он получил повреждение паха во вчерашнем матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Это случилось в столкновении с защитником «Сити» Кайлом Уокером. После того инцидента Винисиус Жуниор был заменен на Лукаса Васкеса на 103-й минуте.
В нынешнем сезоне на счету 23-летнего вингера сборной Бразилии 18 голов и 10 ассистов в 31 матче за «Реал» во всех турнирах.
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