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  4. Винисиус Жуниор может пропустить Эль Класико против Барселоны
Испания
18 апреля 2024, 15:44 |
271
0

Винисиус Жуниор может пропустить Эль Класико против Барселоны

Вингер получил повреждение в поединке с «Манчестер Сити»

18 апреля 2024, 15:44 |
271
0
Винисиус Жуниор может пропустить Эль Класико против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Звездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор может пропустить Эль Класико против «Барселоны» в рамках 32-го тура Ла Лиги (21 апреля). Он получил повреждение паха во вчерашнем матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Это случилось в столкновении с защитником «Сити» Кайлом Уокером. После того инцидента Винисиус Жуниор был заменен на Лукаса Васкеса на 103-й минуте.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего вингера сборной Бразилии 18 голов и 10 ассистов в 31 матче за «Реал» во всех турнирах.

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Винисиус Жуниор Барселона Реал Мадрид Ла Лига травма Реал - Барселона Манчестер Сити - Реал
Олег Дидух Источник: Washington Post
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