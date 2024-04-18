Тьерри АНРИ: «Реал? Прошла лучшая команда, которая лучше защищалась»
Легендарный форвард – о четвертьфинале Лиги чемпионов
Легендарный французский форвард Тьерри Анри считает, что «Реал» заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на то, что большую часть ответного матча 1/4 финала против «Манчестер Сити» защищался:
«Есть такая вещь как защита. Вы также можете контролировать игру, хорошо защищаясь. Я знаю, что люди скажут, что «Сити» был лучшей командой, но защита – это часть игры. «Реал» очень хорошо защищался. Я думаю, что прошла лучшая команда, та, которая хорошо защищалась».
Напомним, «Реал» одержал победу над «Манчестер Сити» в серии пенальти.
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