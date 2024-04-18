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  4. Тьерри АНРИ: «Реал? Прошла лучшая команда, которая лучше защищалась»
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 15:24 |
465
0

Тьерри АНРИ: «Реал? Прошла лучшая команда, которая лучше защищалась»

Легендарный форвард – о четвертьфинале Лиги чемпионов

18 апреля 2024, 15:24 |
465
0
Тьерри АНРИ: «Реал? Прошла лучшая команда, которая лучше защищалась»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Легендарный французский форвард Тьерри Анри считает, что «Реал» заслужил выход в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на то, что большую часть ответного матча 1/4 финала против «Манчестер Сити» защищался:

«Есть такая вещь как защита. Вы также можете контролировать игру, хорошо защищаясь. Я знаю, что люди скажут, что «Сити» был лучшей командой, но защита – это часть игры. «Реал» очень хорошо защищался. Я думаю, что прошла лучшая команда, та, которая хорошо защищалась».

Напомним, «Реал» одержал победу над «Манчестер Сити» в серии пенальти.

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Тьерри Анри Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: CBS Sports
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