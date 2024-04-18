Лунин не заслужил? Украинский вратарь не попал в символическую команду ЛЧ

16-17 апреля состоялись ответные матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов 2023/24, в которых определились полуфиналисты турнира. В полуфинал пробились «Реал», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ».

По результатам матчей пресс-служба Лиги чемпионов в своих социальных сетях опубликовала символическую сборную недели. Место в команде не нашлось для украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина, который провел мощный матч с «Манчестер Сити» и помог команде выйти в полуфинал, отразив два пенальти в послематчевой серии.

Место голкипера в символической команде занял вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, сохранивший ворота на замке в матче с «Арсеналом» (1:0).