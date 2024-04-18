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  4. Лунин не заслужил? Украинский вратарь не попал в символическую команду ЛЧ
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 15:31 |
1612
2

Лунин не заслужил? Украинский вратарь не попал в символическую команду ЛЧ

Место в воротах символической команды занял Мануэль Нойер

18 апреля 2024, 15:31 |
1612
2
Лунин не заслужил? Украинский вратарь не попал в символическую команду ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

16-17 апреля состоялись ответные матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов 2023/24, в которых определились полуфиналисты турнира. В полуфинал пробились «Реал», «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «ПСЖ».

По результатам матчей пресс-служба Лиги чемпионов в своих социальных сетях опубликовала символическую сборную недели. Место в команде не нашлось для украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина, который провел мощный матч с «Манчестер Сити» и помог команде выйти в полуфинал, отразив два пенальти в послематчевой серии.

Место голкипера в символической команде занял вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, сохранивший ворота на замке в матче с «Арсеналом» (1:0).

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Мануэль Нойер Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов символическая сборная Манчестер Сити - Реал
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
С Реала никого, зато из Баварии, которая прошла мертвый Арсенал, аж трое. Это же так просто пройти в ЛЧ главного фаворита Манчестер Сити. Л - логика.
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+2
fly
Ноєр аж один ефектний сейв зробив.. Золотий мяч видати
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+1
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