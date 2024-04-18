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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 15:11 | Обновлено 18 апреля 2024, 15:38
1044
0

Лунин обошел Усика и Мудрика по количеству подписчиков в Instagram

Из украинских спортсменов больше только у Зинченко

18 апреля 2024, 15:11 | Обновлено 18 апреля 2024, 15:38
1044
0
Лунин обошел Усика и Мудрика по количеству подписчиков в Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин после успешной игры в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» стал одним из самых популярных украинских спортсменов в инстраграме.

По состоянию на 15:00 четверга у Лунина уже есть 2,07 миллиона подписчиков. За ночь он перегнал игрока «Челси» Михаила Мудрика (1,92 млн), а уже сегодня днем – известного боксера Александра Усика (2,03).

Впереди остается только игрок «Арсенала» Александр Зинченко (2.62 млн).

Отметим, что в основное и дополнительное время команды сыграли вничью 1:1. В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Евро-2024 Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Александр Усик Михаил Мудрик Александр Зинченко Instagram
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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