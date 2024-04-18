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  4. Камада может продлить контракт с Лацио. Но есть оригинальное требование
Италия
18 апреля 2024, 15:05 |
174
0

Камада может продлить контракт с Лацио. Но есть оригинальное требование

Японский хавбек должен заплатить клубу 100 евро

18 апреля 2024, 15:05 |
174
0
Камада может продлить контракт с Лацио. Но есть оригинальное требование
Getty Images/Global Images Ukraine. Даичи Камада

Контракт японской полузащитника Даичи Камады с «Лацио» истекает в конце нынешнего сезона. Однако в соглашении есть опция продления соглашения еще на три года – до лета 2027 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в контракте прописан оригинальный пункт, необходимый для активации опции продления: Камада должен заплатить клубу сумму в 100 евро.

Камада перешел в «Лацио» летом прошлого года из франкфуртского «Айнтрахта» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего японца 1 гол и 1 ассист в 32 матчах за римский клуб во всех турнирах.

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Даити Камада Лацио продление контракта Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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