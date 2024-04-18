Камада может продлить контракт с Лацио. Но есть оригинальное требование
Японский хавбек должен заплатить клубу 100 евро
Контракт японской полузащитника Даичи Камады с «Лацио» истекает в конце нынешнего сезона. Однако в соглашении есть опция продления соглашения еще на три года – до лета 2027 года.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, в контракте прописан оригинальный пункт, необходимый для активации опции продления: Камада должен заплатить клубу сумму в 100 евро.
Камада перешел в «Лацио» летом прошлого года из франкфуртского «Айнтрахта» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на счету 27-летнего японца 1 гол и 1 ассист в 32 матчах за римский клуб во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей дважды отразил пенальти и помог Реалу пройти Манчестер Сити в Лиге чемпионов
Владислав Касьян может покинуть «Гинсхайм»