Соболева не смогла выиграть 12-й матч подряд

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№300 WTA) завершила выступления на турнире ITF W75 в Копере (Словения) в одиночном разряде.

В матче 2-го раунда основы украинка уступила Юстине Микульските из Литвы (№227 WTA).

Копер. Второй круг

Анастасия Соболева (Украина) – Юстина Микульските (Литва) – 6:2, 3:6, 3:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Микульските сразится против второй сеяной француженки Хлоэ Паке (№154 WTA).

Анастасия продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Иваной Себестовой из Чехии.

Отметим, что Соболева получила на этот турнир специальный допуск (special exempt). Ранее она выиграла два турнира ITF W35 в Италии.