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  4. Соболева не смогла выиграть 12-й матч подряд
ITF
18 апреля 2024, 14:31 | Обновлено 18 апреля 2024, 14:38
277
3

Соболева не смогла выиграть 12-й матч подряд

Анастасия проиграла матч второго раунда на турнире в Словении

18 апреля 2024, 14:31 | Обновлено 18 апреля 2024, 14:38
277
3
Соболева не смогла выиграть 12-й матч подряд
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№300 WTA) завершила выступления на турнире ITF W75 в Копере (Словения) в одиночном разряде.

В матче 2-го раунда основы украинка уступила Юстине Микульските из Литвы (№227 WTA).

Копер. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Юстина Микульските (Литва) – 6:2, 3:6, 3:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Микульските сразится против второй сеяной француженки Хлоэ Паке (№154 WTA).

Анастасия продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Иваной Себестовой из Чехии.

Отметим, что Соболева получила на этот турнир специальный допуск (special exempt). Ранее она выиграла два турнира ITF W35 в Италии.

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Анастасия Соболева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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introvert
Тут дуже захоплювались грою Насті, тож вирішив глянути. Ну що сказати... Люди, які ганять подачу Марти чи Еліни, - ви поспостерігайте трішки за подачею Соболєвої, і подача інших наших дівчат почне здаватися вам тенісним еталоном))
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