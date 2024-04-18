Соболева не смогла выиграть 12-й матч подряд
Анастасия проиграла матч второго раунда на турнире в Словении
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№300 WTA) завершила выступления на турнире ITF W75 в Копере (Словения) в одиночном разряде.
В матче 2-го раунда основы украинка уступила Юстине Микульските из Литвы (№227 WTA).
Копер. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Юстина Микульските (Литва) – 6:2, 3:6, 3:6
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Микульските сразится против второй сеяной француженки Хлоэ Паке (№154 WTA).
Анастасия продолжит борьбу на турнире в парном разряде, где сыграет в дуэте с Иваной Себестовой из Чехии.
Отметим, что Соболева получила на этот турнир специальный допуск (special exempt). Ранее она выиграла два турнира ITF W35 в Италии.
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