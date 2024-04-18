Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «В перерыве сказал, чтобы ребята не опускали руки»
Главный тренер «Миная» прокомментировал поражение от «Динамо»
Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:3) в перенесенном матче 16-го тура УПЛ:
«В перерыве сказал, чтобы ребята не опускали руки и продолжали играть в свой футбол. Обещал: если забьем, то обязательно будем иметь шанс сравнять счет. И после гола Кораблина у нас действительно было два момента, которые можно назвать 100-процентными.
Хочу отметить, что в трех подряд матчах, когда мы пропускали первыми, мы имели возможности свести встречи к ничьим. С «Александрией» это удалось, с «Полесьем» и «Динамо» – нет. Но у нашей команды есть характер, мы бьемся до конца и можем получать положительные результаты».
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