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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 14:05 | Обновлено 18 апреля 2024, 14:06
81
0

Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «В перерыве сказал, чтобы ребята не опускали руки»

Главный тренер «Миная» прокомментировал поражение от «Динамо»

18 апреля 2024, 14:05 | Обновлено 18 апреля 2024, 14:06
81
0
Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «В перерыве сказал, чтобы ребята не опускали руки»
УПЛ. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:3) в перенесенном матче 16-го тура УПЛ:

«В перерыве сказал, чтобы ребята не опускали руки и продолжали играть в свой футбол. Обещал: если забьем, то обязательно будем иметь шанс сравнять счет. И после гола Кораблина у нас действительно было два момента, которые можно назвать 100-процентными.

Хочу отметить, что в трех подряд матчах, когда мы пропускали первыми, мы имели возможности свести встречи к ничьим. С «Александрией» это удалось, с «Полесьем» и «Динамо» – нет. Но у нашей команды есть характер, мы бьемся до конца и можем получать положительные результаты».

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Желько Любенович Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: ФК Минай
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