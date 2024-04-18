Стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи Евро-2024
MEGOGO — официальный вещатель УЕФА Евро-2024
Медиасервис MEGOGO стал официальным вещателем Чемпионата Европы по футболу УЕФА в 2024 году. Все матчи турнира будут доступны эксклюзивно на MEGOGO.
«Суспільне» станет партнером медиасервиса в трансляции УЕФА Евро-2024. Болельщики смогут смотреть отдельные матчи Евро-2024 на местных телеканалах «Суспільного» (например, «Суспільне Львів», «Суспільне Черкаси» и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).
«Суспільне» будет транслировать: матч-открытие, по одному матчу группового этапа в день, включая матчи сборной Украины, а также половину матчей раунда 16, четвертьфиналы, оба полуфинала и сам финал, включая все матчи сборной Украины на стадии плей-офф в случае попадания туда нашей команды.
Эти матчи можно увидеть в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).
Расписание матчей группового этапа Евро-2024
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Ну шо ж, смотрим на руснявых и тд каналах
Раз в 4 роки можна зробити і безкоштовно для вболівальників трансляцію, щоб порадувати всіх охочих. Якщо потрібно, підзбирати коштів на протязі 4 років, щоб зробити подарунок.
Тоді будемо дивитись всі трасляції через телеграм та інші сайти.
Який підхід такий і результат.