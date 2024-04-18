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Чемпионат Европы
18 апреля 2024, 13:30 | Обновлено 18 апреля 2024, 14:20
2345
4

Стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи Евро-2024

MEGOGO — официальный вещатель УЕФА Евро-2024

18 апреля 2024, 13:30 | Обновлено 18 апреля 2024, 14:20
2345
4
Стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи Евро-2024
MEGOGO

Медиасервис MEGOGO стал официальным вещателем Чемпионата Европы по футболу УЕФА в 2024 году. Все матчи турнира будут доступны эксклюзивно на MEGOGO.

«Суспільне» станет партнером медиасервиса в трансляции УЕФА Евро-2024. Болельщики смогут смотреть отдельные матчи Евро-2024 на местных телеканалах «Суспільного» (например, «Суспільне Львів», «Суспільне Черкаси» и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

«Суспільне» будет транслировать: матч-открытие, по одному матчу группового этапа в день, включая матчи сборной Украины, а также половину матчей раунда 16, четвертьфиналы, оба полуфинала и сам финал, включая все матчи сборной Украины на стадии плей-офф в случае попадания туда нашей команды.

Эти матчи можно увидеть в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Расписание матчей группового этапа Евро-2024

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MEGOGO Евро-2024 телевидение ТВ-права телетрансляции сборная Украины по футболу Суспільне
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 4
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Mr Voevudskiy
Опять суспильне с отт сливают. ну и клоунада)
Ну шо ж, смотрим на руснявых и тд каналах
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+2
pecherytsja88
ІГОГО - ПНХ!
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0
Ukraine
Приклад того, як гроші важливіше інтересів людей під час війни.
Раз в 4 роки можна зробити і безкоштовно для вболівальників трансляцію, щоб порадувати всіх охочих. Якщо потрібно, підзбирати коштів на протязі 4 років, щоб зробити подарунок.
Тоді будемо дивитись всі трасляції через телеграм та інші сайти.
Який підхід такий і результат.
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0
andre7723
Бодай вас вдавило,з цим мегого,за гроші і в церкві перднули
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-1
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