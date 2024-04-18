Стало известно, кто в Украине будет транслировать матчи Евро-2024

Медиасервис MEGOGO стал официальным вещателем Чемпионата Европы по футболу УЕФА в 2024 году. Все матчи турнира будут доступны эксклюзивно на MEGOGO.

«Суспільне» станет партнером медиасервиса в трансляции УЕФА Евро-2024. Болельщики смогут смотреть отдельные матчи Евро-2024 на местных телеканалах «Суспільного» (например, «Суспільне Львів», «Суспільне Черкаси» и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

«Суспільне» будет транслировать: матч-открытие, по одному матчу группового этапа в день, включая матчи сборной Украины, а также половину матчей раунда 16, четвертьфиналы, оба полуфинала и сам финал, включая все матчи сборной Украины на стадии плей-офф в случае попадания туда нашей команды.

Эти матчи можно увидеть в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Расписание матчей группового этапа Евро-2024