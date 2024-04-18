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  4. Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 13:54 |
2368
0

Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали

Украинский вратарь думает только о «королевском клубе»

18 апреля 2024, 13:54 |
2368
0
Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Одним из главных героев матча стал Андрей Лунин, который в основное и дополнительное время показал уверенную игру, а в серии послематчевых пенальти отразил два одиннадцатиметровых.

Испанское издание Relevo после завершения матча сообщило, что Лунин, у которого действующий контракт до 2025 года, думает только о «Реале» и не рассматривает предложения от других клубов. Он хочет остаться в «королевском клубе».

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Дмитро Олійник Источник: Relevo
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