Рассматривает ли Лунин уход из Реала после игры с Ман Сити? Известны детали

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Одним из главных героев матча стал Андрей Лунин, который в основное и дополнительное время показал уверенную игру, а в серии послематчевых пенальти отразил два одиннадцатиметровых.

Испанское издание Relevo после завершения матча сообщило, что Лунин, у которого действующий контракт до 2025 года, думает только о «Реале» и не рассматривает предложения от других клубов. Он хочет остаться в «королевском клубе».