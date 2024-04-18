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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 13:09 | Обновлено 18 апреля 2024, 14:15
3548
0

ФОТО. Пресс-служба Евро-2024 кратко оценила грандиозную игру Лунина в ЛЧ

Украинский вратарь помог «Реалу» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

18 апреля 2024, 13:09 | Обновлено 18 апреля 2024, 14:15
3548
0
ФОТО. Пресс-служба Евро-2024 кратко оценила грандиозную игру Лунина в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

Пресс-служба Евро-2024, на котором сыграет сборная Украины, кратко оценила перформанс Лунина в этом матче.

«Андрей Лунин 👏🇺🇦», – говорится в сообщении пресс-службы Евро-2024.

ФОТО. Пресс-служба Евро-2024 кратко оценила грандиозную игру Лунина в ЛЧ​

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Евро-2024 фото
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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