ФОТО. Пресс-служба Евро-2024 кратко оценила грандиозную игру Лунина в ЛЧ
Украинский вратарь помог «Реалу» выйти в полуфинал Лиги чемпионов
В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).
В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.
Пресс-служба Евро-2024, на котором сыграет сборная Украины, кратко оценила перформанс Лунина в этом матче.
«Андрей Лунин 👏🇺🇦», – говорится в сообщении пресс-службы Евро-2024.
ФОТО. Пресс-служба Евро-2024 кратко оценила грандиозную игру Лунина в ЛЧ
Lunin 🧤🇺🇦#EURO2024 pic.twitter.com/WkQr9U5kiI— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) April 18, 2024
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