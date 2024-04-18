В матче с «Александрией» (2:2) «Оболонь» впервые не пропустила с пенальти в чемпионатах Украины. Стартовую серию «пивоваров» из 9 проигранных пенальтийских дуэлей прервал Назарий Федоривский, который парировал удар Ивана Калюжного.

Больше попыток на первый пенальтийский сейв в УПЛ понадобилось голкиперам только трех клубов – «Днепра-1», винницкой «Нивы» и каменской «Стали».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые выигранные пенальтийские дуэли клубов УПЛ

Пенальти Клуб Вратарь Дата Соперник Счет 19-й Днепр-1 Евгений ВОЛЫНЕЦ 25.02.2024 Минай 1:1 (д) 15-й Нива В Геннадий ЖИЛКИН 06.04.1995 Торпедо 2:4 (г) 11-й Сталь Км Герман ПЕНЬКОВ 26.08.2017 Звезда 0:1 (д) 10-й Оболонь Назарий ФЕДОРИВСКИЙ 17.04.2024 Александрия 2:2 (г) 8-й Металлист Александр ПОМАЗУН 18.10.1992 Верес 3:0 (д) 8-й Таврия Олег КОЛЕСОВ 22.11.1992 Кремень 0:0 (г) 8-й Шахтер Дмитрий ШУТКОВ 07.05.1993 Нива Т 1:1 (г) 7-й Кривбасс Валерий ВОРОБЬЕВ 20.06.1994 Нива Т 0:2 (г) 7-й Десна Евгений ПАСТ* 15.12.2019 Динамо 0:1 (д) 7-й Ингулец Артем МАЛЫШ 07.03.2021 Колос 0:0 (д)

* штанга.