Оболонь впервые не пропустила с пенальти
Первый сейв голкиперам «пивоваров» удался с 10-й попытки
В матче с «Александрией» (2:2) «Оболонь» впервые не пропустила с пенальти в чемпионатах Украины. Стартовую серию «пивоваров» из 9 проигранных пенальтийских дуэлей прервал Назарий Федоривский, который парировал удар Ивана Калюжного.
Больше попыток на первый пенальтийский сейв в УПЛ понадобилось голкиперам только трех клубов – «Днепра-1», винницкой «Нивы» и каменской «Стали».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние первые выигранные пенальтийские дуэли клубов УПЛ
|
Пенальти
|
Клуб
|
Вратарь
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
19-й
|
Днепр-1
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
25.02.2024
|
Минай
|
1:1 (д)
|
15-й
|
Нива В
|
Геннадий ЖИЛКИН
|
06.04.1995
|
Торпедо
|
2:4 (г)
|
11-й
|
Сталь Км
|
Герман ПЕНЬКОВ
|
26.08.2017
|
Звезда
|
0:1 (д)
|
10-й
|
Оболонь
|
Назарий ФЕДОРИВСКИЙ
|
17.04.2024
|
Александрия
|
2:2 (г)
|
8-й
|
Металлист
|
Александр ПОМАЗУН
|
18.10.1992
|
Верес
|
3:0 (д)
|
8-й
|
Таврия
|
Олег КОЛЕСОВ
|
22.11.1992
|
Кремень
|
0:0 (г)
|
8-й
|
Шахтер
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
07.05.1993
|
Нива Т
|
1:1 (г)
|
7-й
|
Кривбасс
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
20.06.1994
|
Нива Т
|
0:2 (г)
|
7-й
|
Десна
|
Евгений ПАСТ*
|
15.12.2019
|
Динамо
|
0:1 (д)
|
7-й
|
Ингулец
|
Артем МАЛЫШ
|
07.03.2021
|
Колос
|
0:0 (д)
* штанга.
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