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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 11:50 | Обновлено 18 апреля 2024, 12:30
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Оболонь впервые не пропустила с пенальти

Первый сейв голкиперам «пивоваров» удался с 10-й попытки

18 апреля 2024, 11:50 | Обновлено 18 апреля 2024, 12:30
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0
Оболонь впервые не пропустила с пенальти
ФК Оболонь. Назар Федоривский

В матче с «Александрией» (2:2) «Оболонь» впервые не пропустила с пенальти в чемпионатах Украины. Стартовую серию «пивоваров» из 9 проигранных пенальтийских дуэлей прервал Назарий Федоривский, который парировал удар Ивана Калюжного.

Больше попыток на первый пенальтийский сейв в УПЛ понадобилось голкиперам только трех клубов – «Днепра-1», винницкой «Нивы» и каменской «Стали».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние первые выигранные пенальтийские дуэли клубов УПЛ

Пенальти

Клуб

Вратарь

Дата

Соперник

Счет

19-й

Днепр-1

Евгений ВОЛЫНЕЦ

25.02.2024

Минай

1:1 (д)

15-й

Нива В

Геннадий ЖИЛКИН

06.04.1995

Торпедо

2:4 (г)

11-й

Сталь Км

Герман ПЕНЬКОВ

26.08.2017

Звезда

0:1 (д)

10-й

Оболонь

Назарий ФЕДОРИВСКИЙ

17.04.2024

Александрия

2:2 (г)

8-й

Металлист

Александр ПОМАЗУН

18.10.1992

Верес

3:0 (д)

8-й

Таврия

Олег КОЛЕСОВ

22.11.1992

Кремень

0:0 (г)

8-й

Шахтер

Дмитрий ШУТКОВ

07.05.1993

Нива Т

1:1 (г)

7-й

Кривбасс

Валерий ВОРОБЬЕВ

20.06.1994

Нива Т

0:2 (г)

7-й

Десна

Евгений ПАСТ*

15.12.2019

Динамо

0:1 (д)

7-й

Ингулец

Артем МАЛЫШ

07.03.2021

Колос

0:0 (д)

* штанга.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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