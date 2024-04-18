Топ-одноклубник Зинченко дал оценку вылету Арсенала из ЛЧ

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс поделился мнением о вылете «канониров» из Лиги чемпионов после выездного поражения от «Баварии» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это футбольный клуб «Арсенал», один из крупнейших клубов в мире. Мне больно. Мы расстроены, но у нас молодая команда. Нам нужно твердо стоять на ногах, впереди матч с «Вулверхэмптоном», где мы должны будем проявить реакцию», – заявил Райс.

Напомним, в первой игре «Арсенала» и «Баварии», которая состоялась в Лондоне, силы команд оказались равными – ничья 2:2.

Ранее главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал условие для успеха «Арсенала» в Лиге чемпионов.