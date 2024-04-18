Артета назвал условие для успеха Арсенала в Лиге чемпионов
Наставник «канониров» – о значимости чемпионского евротурнира
Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о вылете команды из Лиги чемпионов после гостевого поражения 0:1 от «Баварии» в ответном матче 1/4 финала.
«Мы не играли в этом турнире семь лет. Мы не оказывались в 1/4 финала Лиги чемпионов 14 лет. Тому есть причина, и мы хотим сделать все, чтобы улучшить свои результаты.
Мы должны этому научиться. Но на это нам потребуются годы», – заявил Артета.
Напомним, в первой игре в Лондоне «Арсенал» и «Бавария» сыграли вничью 2:2.
Ранее английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн оценил победу мюнхенцев над «Арсеналом», который сыграл без Александра Зинченко.
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