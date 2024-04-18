Кейн оценил победу Баварии над Арсеналом, который сыграл без Зинченко

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу команды над «Арсеналом» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, которая принесла мюнхенцам путевку в полуфинал турнира.

«Невероятная победа. Это был трудный сезон для нас. Временами нам приходилось бороться и выкладываться по полной. Мы знали, что можем сделать разницу дома с нашими болельщиками. Это была сложная игра, напряженная игра. Йозуа [Киммих] забил отличный гол. Выход в полуфинал – большое достижение для нас, и мы можем наслаждаться им.

Думаю, в таких матчах первый тайм всегда немного напряженный. В перерыве мы решили, что нужно увеличить темп, быть агрессивными. У нас была пара ударов в створ, и мы могли бы облегчить себе задачу, но такие игры всегда тяжелые, и нужно просто пройти через них.

Ожидание – попытаться выиграть Лигу чемпионов. Мы выигрывали чемпионат Германии 11 лет подряд, так что, возможно, немного не хватало темпа. Этого не должно быть. Теперь мы должны наслаждаться Лигой чемпионов и постараться подготовиться к субботе», – признался Кейн.

Ранее сообщалось, что голкипер «Баварии» Мануэль Нойер назвал причину поражения «Арсенала» на поле «Баварии».