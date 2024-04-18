Нойер назвал причину поражения Арсенала в Мюнхене

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал домашнюю победу «Баварии» над «Арсеналом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).

Как известно, в первой игре в Лондоне соперники разошлись миром 2:2.

«Это особенный вечер. Атмосфера, болельщики, поддержка. Но ключевую роль сыграла дисциплина, которую мы продемонстрировали в своей игре. Она стала залогом нашего успеха в матче на «Альянц Арене».

Думаю, моя роль в команде заключается в том, чтобы найти правильный баланс и не идти на слишком большой риск. Мы старались строить атаки, начиная с передач возле наших ворот. Думаю, нам удалось найти хороший баланс, и это стало залогом нашей победы в сегодняшнем матче», – заявил Нойер.

Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер установил рекорд Лиги чемпионов по сухим матчам.