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  4. Нойер назвал причину поражения Арсенала в Мюнхене
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 09:23 |
1544
0

Нойер назвал причину поражения Арсенала в Мюнхене

Голкипер «Баварии» – о выходе команды в полуфинал ЛЧ

18 апреля 2024, 09:23 |
1544
0
Нойер назвал причину поражения Арсенала в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал домашнюю победу «Баварии» над «Арсеналом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0).

Как известно, в первой игре в Лондоне соперники разошлись миром 2:2.

«Это особенный вечер. Атмосфера, болельщики, поддержка. Но ключевую роль сыграла дисциплина, которую мы продемонстрировали в своей игре. Она стала залогом нашего успеха в матче на «Альянц Арене».

Думаю, моя роль в команде заключается в том, чтобы найти правильный баланс и не идти на слишком большой риск. Мы старались строить атаки, начиная с передач возле наших ворот. Думаю, нам удалось найти хороший баланс, и это стало залогом нашей победы в сегодняшнем матче», – заявил Нойер.

Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер установил рекорд Лиги чемпионов по сухим матчам.

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Лига чемпионов Мануэль Нойер Бавария Бавария - Арсенал Арсенал Лондон
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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