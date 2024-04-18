Куртуа оценил перформанс Лунина в матче Лиги чемпионов с Манчестер Сити

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа, продолжающий восстанавливаться от травмы, оценил перформанс Лунина в этом матче.

«Я вижу, как Лунин работает каждый день, и он этого заслуживает, он сыграл решающую роль в выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов», – отметил Куртуа.