Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа оценил перформанс Лунина в матче Лиги чемпионов с Манчестер Сити
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 11:48 | Обновлено 18 апреля 2024, 12:28
4648
5

Куртуа оценил перформанс Лунина в матче Лиги чемпионов с Манчестер Сити

Бельгийский вратарь прокомментировал выступление Андрея

18 апреля 2024, 11:48 | Обновлено 18 апреля 2024, 12:28
4648
5
Куртуа оценил перформанс Лунина в матче Лиги чемпионов с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа, продолжающий восстанавливаться от травмы, оценил перформанс Лунина в этом матче.

«Я вижу, как Лунин работает каждый день, и он этого заслуживает, он сыграл решающую роль в выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов», – отметил Куртуа.

По теме:
Лучший игрок плей-офф? 2 перфоманса Лунина возглавляют серьезный рейтинг ЛЧ
Карлос ЭСПИНДОЛА про Лунина: «По-прежнему прекрасная игра вратаря «Реала»
Где смотреть суперматч Ла Лиги Реал – Барселона
Тибо Куртуа Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти отметился уникальным достижением в матчах с Гвардиолой в ЛЧ
Футбол | 18 апреля 2024, 12:15 0
Анчелотти отметился уникальным достижением в матчах с Гвардиолой в ЛЧ
Анчелотти отметился уникальным достижением в матчах с Гвардиолой в ЛЧ

Итальянский наставник стал первым тренером, выбивавшим команды Жузепа трижды из Лиги чемпионов

Заря – Шахтер.  Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18 апреля 2024, 11:34 3
Заря – Шахтер.  Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Шахтер.  Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Юбилейный матч «Зари» и «Шахтера» в УПЛ

Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
Футбол | 18.04.2024, 08:35
Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
Перес поздравил Лунина и принял решение насчет продления контракта украинца
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Футбол | 18.04.2024, 05:51
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
Футбол | 18.04.2024, 02:05
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
АНЧЕЛОТТИ: «Пенальти – азартная игра. Доверял Лунину, который был спокоен»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitason
Достойна оцінка конкурента,який визнає майстерність Луніна!! Повага!
Ответить
+6
Krisis
Достойно уважения👍
Ответить
+4
palyvoda2006
Нічого він не оцінив! Він ні не похвалив, ні не критикував за проведення Луніним цього матчу! Він  констатував факт, який зробив Лунін!
Ответить
+1
Владислав Рейский
Ну теперь непозволительной роскошью было бы усадить его на лавку, так что поглядим как теперь будет
Ответить
0
ortomir
Головне завчасно не смикатись, а м'яч сам до рук прийде.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
18.04.2024, 07:15 1
Футбол
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
18.04.2024, 01:40 6
Футбол
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
17.04.2024, 13:55 28
Футбол
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
18.04.2024, 05:12
Футбол
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
16.04.2024, 18:46 3
Футзал
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
17.04.2024, 06:30 15
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем